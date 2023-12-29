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地產
2023-12-29 17:28:47

CCL全年跌5.22% 一區樓價率先重返2016年 中原：短期樓價繼續向下｜樓市數據

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CCL全年跌5.22% 一區樓價率先重返2016年 中原：短期樓價繼續向下｜樓市數據

CCL全年跌5.22% 一區樓價率先重返2016年 中原：短期樓價繼續向下｜樓市數據

二手樓價繼續下跌，本周CCL已到達148點目標水平，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報148.59點，按周跌0.52%。反映125日恒生指數急挫，創近13個月新低當周市況，本地經濟疲弱，樓價跌勢持續，CCL連跌6周共3.48%。指數創3567年新低，重返20172月底時水平。年全年CCL5.22%，指數比同年4168.40點高位累跌11.76%，亦較20218191.34點歷史高位跌22.34%

楊明儀續指，樓價調整未完，相信短期CCL繼續向下。在近期利率見頂及憧憬減息，以及政府推出投資移民計劃的正面消息刺激下，樓價跌幅有機會收窄，展望年新春前CCL目標下試146點，現時只差2.59點或1.74%122426日聖誕節長假期，對本地二手樓價的影響將於1月下旬公CCL才開始反映。

CCL全年跌5.22% 一區樓價率先重返2016年 中原：短期樓價繼續向下｜樓市數據

中原城市領先指數CCL最新報148.59點，按周跌0.52%。

港島表現最按周跌1.5%

四區樓價三跌一升，港島CCL_Mass149.72點，按周跌1.50%，重返20169月底時水平。九龍CCL_Mass142.29點，按周跌0.93%，重返20171月初時水平。新界東CCL_Mass161.33點，按周跌0.63%，重返20173月底時水平。九龍及新界東樓價齊跌6周，分別累跌3.85%4.89%。新界西CCL_Mass139.95點，按周升1.26%，仍處於20174月底時水平。

至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass149.00點，按周跌0.51%CCL(中小型單位)147.61點，按周跌0.39%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌6周，分別累跌3.40%3.53%，同樣重返20172月中時水平。CCL(大型單位)153.54點，按周跌1.06%，重返20175月中時水平。

以公布日期計，年全年CCL5.22%CCL Mass4.68%CCL(中小型單位)4.61%CCL(大型單位)7.87%，港島跌3.96%，九龍下滑5.63%，新界東跌5.11%，新界西跌3.76%

CCL全年跌5.22% 一區樓價率先重返2016年 中原：短期樓價繼續向下｜樓市數據

四區樓價三跌一升。

75%成分屋苑呎價按月回落 兩藍籌屋苑逆市上漲

138個成分屋苑中，有103個、即約75%屋苑調整實用呎價按月回落。其中跌幅顯著的屋苑集中在新界東，馬鞍山海典灣按月下降12.13%，報12,874元，跌幅最大；其次為火炭御龍山，報15,663元，跌11.24%。九龍區方面，九龍站凱旋門漾日居分別挫10.49%10.12%，報30,196元和24,729元。

另外，兩藍籌屋苑表現標青，天水圍嘉湖山莊逆市大漲10.13%，報9,168元；鴨脷洲海怡半島升9.51%，報14,440元。

今天29日）公的指數，根據18日至24日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在4日至10日簽臨時買賣合約，是5日恒生指數收市創近13個月以來新低當周的市況。

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