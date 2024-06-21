CCL再挫0.79% 創14周新低 料本月底跌破撤辣前低位｜樓價走勢

二手樓價繼續向下調整。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報143.38點，按周跌0.79%，創14周新低，是5月30日紅磡THE HADDON公布首張價單當周的市況。撤辣後14周CCL六升八跌，只差0.25%便完全蒸發撤辣後的所有升幅。估計6月底指數將跌破撤辣前143.02點低位，2024年上半年CCL暫跌2.60%。受到減息未明，利率仍然高企，銀行收緊按揭，新盤減價搶客等打擊，市場氣氛觀望，影響二手樓市處於拉鋸局面，成交稀疏，整體樓價持續向下調整。 她續指，今周CCL創逾7年半、400周次低，重返2016年10月中時的水平。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌25.07%，較2023年4月168.40點高位跌14.86%。樓價下調速度較預期緩慢，但短期CCL目標維持140點，現時相差3.38點或2.36%。6月18日長沙灣恒珀公布首張價單30伙，6月20日西營盤尚逸公布首張價單50伙，6月22日屯門NOVO LAND第3B期首輪銷售160伙，對本地二手樓價的影響將於7月中旬公布的CCL才開始反映。