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地產
2024-06-21 16:39:47

CCL再挫0.79% 創14周新低 料本月底跌破撤辣前低位｜樓價走勢

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CCL再挫0.79% 創14周新低 料本月底跌破撤辣前低位｜樓價走勢

CCL再挫0.79% 創14周新低 料本月底跌破撤辣前低位｜樓價走勢

二手樓價繼續向下調整。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報143.38點，按周跌0.79%，創14周新低，是530日紅磡THE HADDON公布首張價單當周的市況。撤辣後14CCL六升八跌，只差0.25%便完全蒸發撤辣後的所有升幅。估計6月底指數將跌破撤辣前143.02點低位，2024年上半年CCL暫跌2.60%。受到減息未明，利率仍然高企，銀行收緊按揭，新盤減價搶客等打擊，市場氣氛觀望，影響二手樓市處於拉鋸局面，成交稀疏，整體樓價持續向下調整。

她續指，今周CCL創逾7年半、400周次低，重返201610月中時的水平。指數較20218191.34點歷史高位跌25.07%，較20234168.40點高位跌14.86%。樓價下調速度較預期緩慢，但短期CCL目標維持140點，現時相差3.38點或2.36%618日長沙灣恒珀公布首張價單30伙，620日西營盤尚逸公布首張價單50伙，622日屯門NOVO LAND3B期首輪銷售160伙，對本地二手樓價的影響將於7月中旬公布的CCL才開始反映。

CCL再挫0.79% 創14周新低 料本月底跌破撤辣前低位｜樓價走勢

今周CCL創逾7年半、400周次低，重返2016年10月中時的水平。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌25.07%，較2023年4月168.40點高位跌14.86%。

新界西樓價連跌2周共1.11%

四區樓價二升二跌。九龍CCL_Mass140.88點，按周跌1.30%，指數仍處於近7年半低位，重返20171月初水平。新界西CCL_Mass133.25點，按周跌1.03%，連跌2周共1.11%，指數於逾7年低位徘徊，重返20172月底水平。港島CCL_Mass142.53點，按周微升0.06%，連升3周共0.76%，指數仍處於近8年低位，重返20168月底水平。新界東CCL_Mass154.92點，按周升0.34%，指數在逾7年低位徘徊，重返20172月中水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass143.94點，按周跌0.61%CCL(中小型單位)142.61點，按周跌0.81%，終止2周連升。CCL MassCCL(中小型單位)齊創逾7年半次低，同樣重返201610月中水平。CCL(大型單位)147.28點，按周跌0.65%，處於20172月中水平。

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CCL再挫0.79% 創14周新低 料本月底跌破撤辣前低位｜樓價走勢

四區樓價二升二跌，九龍CCL_Mass報140.88點，按周跌1.30%，指數仍處於近7年半低位，重返2017年1月初水平。

今天(21)的指數，根據2024610日至616日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在2024527日至62日簽臨時買賣合約，是530日紅磡THE HADDON公布首張價單92伙當周的市況。

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