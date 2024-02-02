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地產
2024-02-02 17:15:24

CCL單周回穩升0.17% 新界西樓價連跌3周 中原：整體跌勢未變｜樓市數據

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CCL單周回穩升0.17% 新界西樓價連跌3周 中原：整體跌勢未變｜樓市數據

CCL單周回穩升0.17% 新界西樓價連跌3周 中原：整體跌勢未變｜樓市數據

二手樓價單周回穩，但仍處跌勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.81點，按周微升0.17%。受惠14日政府暫停賣住宅地的消息，上周CCL跌幅收窄，今周終止2周連跌回穩。惟指數仍未反映1月中旬恒指大跌對樓市的影響，相信樓價跌勢未變，短期CCL繼續反覆下調。現時CCL距離新春前目標146點，只差0.81點或0.55%

楊明儀續指，本周CCL仍為364周、近7年次低，於20172月初水平徘徊，指數比20234168.40點高位累跌12.82%，亦較20218191.34點歷史高位跌23.27%。臨近農曆新年長假，加上市場憧憬2月底財政預算案或會有提振經濟及樓市措施，近期二手成交偏軟，以及昨天(1)美國及本港主要銀行宣佈維持利率不變，對本地二手樓價的影響將於20242月下旬公CCL才開始反映。

CCL單周回穩升0.17% 新界西樓價連跌3周 中原：整體跌勢未變｜樓市數據

中原城市領先指數CCL最新報146.81點，按周微升0.17%，仍為364周、近7年次低，於2017年2月初水平徘徊，指數比2023年4月168.40點高位累跌12.82%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌23.27%。

三類型指數齊升 港島樓價2016年地位徘徊

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass146.71點，按周微升0.13%CCL(中小型單位)145.56點，按周微升0.13%CCL(大型單位)153.04點，按周升0.36%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)齊結束2周連跌，前兩者同樣在20171月中水平徘徊，後者則在20175月中水平徘徊。

四區樓價二升二跌新界西表現最。新界西CCL_Mass134.00點，按周跌0.73%，連跌3周共3.01%，重返20173月中時水平。新界東CCL_Mass158.92點，按周微升0.03%，繼續處於20173月底時水平。港島CCL_Mass145.68點，按周跌0.28%，指數於20169月中水平徘徊。九龍CCL_Mass144.14點，按周升1.09%，連升2周共2.13%，仍於20171月中水平徘徊。

CCL單周回穩升0.17% 新界西樓價連跌3周 中原：整體跌勢未變｜樓市數據

新界西CCL_Mass報134.00點，按周跌0.73%，連跌3周共3.01%，重返2017年3月中時水平。

今天(2)的指數，根據2024122日至128日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成半的交易是在202418日至114日簽臨時買賣合約，是14日發展局公布今季不推私樓住宅及商業地皮招標後首周的市況。

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