CCL單周回穩升0.17% 新界西樓價連跌3周 中原：整體跌勢未變｜樓市數據

二手樓價單周回穩，但仍處跌勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.81點，按周微升0.17%。受惠1月4日政府暫停賣住宅地的消息，上周CCL跌幅收窄，今周終止2周連跌回穩。惟指數仍未反映1月中旬恒指大跌對樓市的影響，相信樓價跌勢未變，短期CCL繼續反覆下調。現時CCL距離新春前目標146點，只差0.81點或0.55%。

楊明儀續指，本周CCL仍為364周、近7年次低，於2017年2月初水平徘徊，指數比2023年4月168.40點高位累跌12.82%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌23.27%。臨近農曆新年長假，加上市場憧憬2月底財政預算案或會有提振經濟及樓市措施，近期二手成交偏軟，以及昨天(1日)美國及本港主要銀行宣佈維持利率不變，對本地二手樓價的影響將於2024年2月下旬公布的CCL才開始反映。