CCL單周回穩 首季跌1.69% 中原：料樓價短期反覆尋底｜樓價走勢

二手樓價稍見喘定，中原城市領先指數CCL最新報135.31點，按周升0.31%，是《財政預算案》放寬印花稅後首周，以及全國政協及人大會議召開恒指重上24,000點當周市況。 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連跌2周後單周回穩，但指數仍為448周、逾8年半次低，重返2016年8月底時水平。雖然二手成交增多，但買家入市以低價筍盤為主，加上發展商繼續採取先求量後求價的策略促銷新盤，對二手樓價構成下行壓力，料短期CCL反覆尋底。財案後樓市氣氛向好，展望二手交投保持暢旺，而待筍盤消耗及新盤價格企穩後，第二季CCL或可見底。

本周CCL雖回升，但仍較2024年9月首次減息前135.86點低位跌0.40%，2025年樓價暫時累跌1.69%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌29.28%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點挫5.39%。3月26日白居二2024截止申請，3月29日大埔新盤「上然」第2期首輪價單銷售128伙，對本地二手樓價的影響將於今年4月下旬公布的CCL才開始反映。

港島樓價升 1.3% 連跌兩周後反彈 四區樓價今周「三升一跌」，上周則「三跌一升」，走勢反覆。港島CCL_Mass報134.09點，按周飆1.3%，連跌2周後反彈。新界西CCL_Mass報124.73點，按周上揚0.93%，連升2周共1.86%。九龍CCL_Mass報133.42點，按周升0.47%。

至於新界東CCL_Mass報149.00點，按周跌0.18%，連跌2周共1.69%。港島及九龍指數，分別處於2016年5月底及8月底水平。新界東及新界西指數，同樣於2016年10月初水平徘徊。 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.08點，按周升0.65%。CCL(中小型單位)報135.09點，按周升0.52%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束2周連跌。CCL(大型單位)報136.43點，按周跌0.69%，連跌10周共4.27%，跌勢未止。上述三大指數均繼續處於逾8年半低位，重返2016年8月底時水平。 以公布日期計，2025年第一季CCL跌1.69%，CCL Mass挫1.48%，CCL(中小型單位)回落1.39%，CCL(大型單位)下滑3.14%，港島挫3.23%，九龍跌0.29%，新界東升0.42%，新界西瀉2.83%。