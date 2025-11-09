CCL單周回軟 按周跌0.67% 中原：樓價向上方向不變｜樓價走勢

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報140.35點，按周跌0.67%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL降至140點水平，但仍為2024年8月初後的65周第4高。隨著10月底銀行再次減息，加上中美元首會面達成重要共識，買家入市信心增強，樓市成交持續活躍，短期樓價升勢不變。CCL距離第四季目標143.02點，現時相差2.67點或1.9%。

四區方面，港九市區齊跌，新界兩區同升。港島CCL_Mass報138.13點，按周瀉2.37%。九龍CCL_Mass報138.55點，按周挫0.71%，連跌3周共1.6%。新界東CCL_Mass報156.10點，按周升0.24%，指數為2024年5月中後的76周第5高。新界西CCL_Mass報131.34點，按周上揚1.08%，連升4周共3.03%，指數創2024年6月底後的71周新高。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報141.73點，按周跌0.53%。CCL(中小型單位)報140.41點，按周跌0.55%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣仍為2024年7月初後的69周第6高。CCL(大型單位)報140.03點，按周跌1.27%，終止3周連升。

2025年八大樓價指數計，CCL暫時累漲1.97%，CCL Mass上揚2.61%，CCL(中小型單位)飆2.49%，CCL(大型單位)跌0.58%，港島跌0.32%，九龍升3.54%，新界東上揚5.2%，新界西飆2.32%。

是次公布的指數，根據2025年10月27日至11月2日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近九成的交易是在2025年10月13日至19日簽臨時買賣合約，是10月13日受中美貿易戰升溫拖累，港股失守26,000點關口，14日啟德新盤「天璽．天」2期首輪以招標形式發售共24伙，金價首次突破每盎司4,100美元，再創歷史新高，18日灣仔新盤「woodis」首輪發售75伙，將軍澳日出康城新盤「GRAND SEASONS」推售171伙，長沙灣新盤「Belgravia Place」1期發售36伙當周的市況。