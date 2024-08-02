CCL單周止跌回升0.21% 二手受壓跌勢不變 新界西瀉逾1%｜樓價走勢

二手樓價單周回升，惟下跌趨勢不變。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報141.11點，按周升0.21%。本周指數是反映7月13日啟德柏蔚森I首輪銷售，以及7月8日屯門黃金海灣‧意嵐公布首張價單折實平均呎價創同區8年新低當周的市況。發展商減價推售新盤，首輪銷情理想，而且市場憧憬減息，樓市氣氛略為回穩。CCL終止6周連跌，單周微升，指數近4周在140至141點徘徊。一手新盤搶去不少購買力，業主觀望減息，二手樓市繼續拉鋸受壓，相信整體樓價跌勢不變，但下跌幅度緩慢。

本周CCL仍處於近8年低位，重返2016年10月初時水平，2024年累跌4.14%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌26.25%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌1.34%。8月1日美國聯儲局及本港大型銀行宣佈維持利率不變，及8月4日屯門黃金海灣第1期意嵐第3輪推售139伙，對本地二手樓價的影響將於8月下旬公布的CCL才開始反映。