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地產
2024-06-14 16:41:37

CCL單周止跌回升0.54% 仍處近7年半低位 港九市區樓價見升｜樓價走勢

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CCL單周止跌回升0.54% 仍處近7年半低位 港九市區樓價見升｜樓價走勢

CCL單周止跌回升0.54% 仍處近7年半低位 港九市區樓價見升｜樓價走勢

二手樓價暫時止跌，但仍呈下跌趨勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報144.52點，按周升0.54%，是524日大型銀行收緊舊樓及村屋按揭當周的市況。CCL連跌6周後單周回穩，但指數仍處於近7年半低位，重返20171月中時的水平。減息預期降溫，高息環境持續，銀行收緊按揭，新盤繼續低價促銷，二手交投仍然受壓等因素影響，相信短期整體樓價下跌趨勢未變。

楊明儀續指，自今年2月撤辣後13周計，CCL六升七跌，累升1.05%，指數繼續向下迫近撤辣前143.02點低位。6月底樓價有機會完全蒸發撤辣後的所有升幅，CCL目標下試140點，現時相差4.52點或3.13%。本周CCL20218191.34點歷史高位跌24.47%，較20234168.40點高位跌14.18%，而2024年暫跌1.83%611日屯門NOVO LAND3B期公布首張價單154伙，613日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，對本地二手樓價的影響將於7月上旬公CCL才開始反映。

CCL單周止跌回升0.54% 仍處近7年半低位 港九市區樓價見升｜樓價走勢

CCL連跌6周後單周回穩，但指數仍處於近7年半低位，重返2017年1月中時的水平。

新界東樓價創逾7年新低

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass144.82點，按周升0.15%CCL(中小型單位)143.78點，按周升0.22%，連升2周共0.25%CCL(大型單位)148.24點，按周升2.15%，連跌4周後反彈。CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)分別繼續處於201610月底、201611月初及20173月中水平。

四區方面，港九市區升，新界兩區跌。港島CCL_Mass142.44點，按周升0.58%，連升2周共0.69%，指數仍為近8年第三低，重返20168月底水平。九龍CCL_Mass142.73點，按周升0.53%，指數仍處於近7年半低位，重返20171月初水平。新界東CCL_Mass154.40點，按周跌0.86%，指數創逾7年新低，重返20172月中水平。新界西CCL_Mass134.63點，按周跌0.09%，終止2周連升，指數於逾7年低位徘徊，重返20173月中水平。

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CCL單周止跌回升0.54% 仍處近7年半低位 港九市區樓價見升｜樓價走勢

四區方面，港九市區升，新界兩區跌。

今天(14)公布的指數，根據202463日至69日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成半的交易是在2024520日至526日簽臨時買賣合約，是524日有大型銀行收緊舊樓及村屋按揭，525日將軍澳日出康城第12BPARK SEASONS次輪銷售154伙當周的市況。

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