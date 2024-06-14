CCL單周止跌回升0.54% 仍處近7年半低位 港九市區樓價見升｜樓價走勢

二手樓價暫時止跌，但仍呈下跌趨勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報144.52點，按周升0.54%，是5月24日大型銀行收緊舊樓及村屋按揭當周的市況。CCL連跌6周後單周回穩，但指數仍處於近7年半低位，重返2017年1月中時的水平。減息預期降溫，高息環境持續，銀行收緊按揭，新盤繼續低價促銷，二手交投仍然受壓等因素影響，相信短期整體樓價下跌趨勢未變。

楊明儀續指，自今年2月撤辣後13周計，CCL六升七跌，累升1.05%，指數繼續向下迫近撤辣前143.02點低位。6月底樓價有機會完全蒸發撤辣後的所有升幅，CCL目標下試140點，現時相差4.52點或3.13%。本周CCL較2021年8月191.34點歷史高位跌24.47%，較2023年4月168.40點高位跌14.18%，而2024年暫跌1.83%。6月11日屯門NOVO LAND第3B期公布首張價單154伙，6月13日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，對本地二手樓價的影響將於7月上旬公布的CCL才開始反映。