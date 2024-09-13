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地產
2024-09-13 17:15:44

CCL單周瀉1.46% 跌幅見22周最大 八大樓價指數齊跌｜樓價走勢

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CCL單周瀉1.46% 跌幅見22周最大 八大樓價指數齊跌｜樓價走勢

CCL單周瀉1.46% 跌幅見22周最大 八大樓價指數齊跌｜樓價走勢

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二手樓價跌勢加劇，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.66點，按周跌1.46%，跌幅22周以來最大，是823日主要銀行承諾加快按揭審批當周的市況。市場憧憬9月美國減息，而且銀行樓按取態漸趨積極，樓市氣氛較為正面，二手成交稍為回升，但用家在議息前趁低搶先吸納筍盤，拖低樓價繼續反覆向下調整。今周八大樓價指數齊跌，是自今年5月中之後相隔16周以來再現。CCL只要再跌0.66點或0.48%便到達9月底136點的目標。

楊明儀續指，本周CCL創逾8年、417新低，重返20169月中時水平，2024年累跌7.17%。指數較20218191.34點歷史高位跌28.58%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌4.45%913日屯門NOVO LAND3B期發售124伙價單單位，對本地二手樓價的影響將於10月上旬公布的CCL才開始反映。至於下周四(919)美國聯儲局公布議息結果的影響，將於10月中的CCL才會反映。

CCL單周瀉1.46% 跌幅見22周最大 八大樓價指數齊跌｜樓價走勢

本周CCL創逾8年(417周)新低，重返2016年9月中時水平，2024年累跌7.17%。

新界東連跌4周共3.26%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass137.10點，按周跌1.54%CCL(中小型單位)135.73點，按周跌1.54%CCL(大型單位)141.24點，按周跌1.13%。三個指數上周齊升今周齊跌，走勢同樣反覆向下。CCL MassCCL(中小型單位)均創逾8年新低，齊重返20168月底水平。CCL(大型單位)創近8年新低，重返20169月底水平。

四區方面，港島CCL_Mass134.58點，按周跌0.99%，指數繼續處於20165月底低位。九龍CCL_Mass134.95點，按周跌1.69%，結束3周連升，指數創20169月中後新低。新界東CCL_Mass148.16點，按周跌1.44%，連跌4周共3.26%，指數創201610月初後新低。新界西CCL_Mass126.67點，按周跌2.00%，連跌2周共2.26%，指數創201610月底後新低。

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港島CCL_Mass報134.58點，按周跌0.99%，指數繼續處於2016年5月底低位。

CCL年內累跌逾7%

2024年八大樓價指數計，新界西跌8.21%，新界東跌8.15%CCL(大型單位)7.86%，港島跌7.61%CCL7.17%CCL(中小型單位)7.03%CCL Mass6.92%，九龍跌4.82%

今天(13)公布的指數，根據202492日至98日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在2024819日至825日簽臨時買賣合約，是823日主要銀行承諾會在2星期取得物業按揭審批結果及824日鰂魚涌FINNIE首輪發售60伙當周的市況。

中原城市領先指數(CCL)於今日起，成份屋苑數目由138個增加至143個，當中港島有40個，九龍有40個，新界東有29個及新界西有34個。新增成份屋苑有5個，包括港島區新增屋苑為南灣，九龍區新增屋苑為日出康城一期首都及日出康城二期，新界東新增屋苑為天賦海灣，新界西新增屋苑為Yoho Midtown

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