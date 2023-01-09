CCL回顧｜2022年最傷屋苑冧價逾30% 4個屋苑竟力保不失？

中原城市領先指數於去年以156.77點作結，與2021年底的184.55點比較，累跌逾15%，是2008年金融海嘯後表現最差的一年。

隨着中港恢復首階段通關，本港樓市醞釀「大陽春」，2023年有望大翻身，價量齊升。不過，回望2022年不少業主身家大縮水。中原城市領先指數CCL全年「埋單」跌逾15%，而138個成分屋苑之中，僅有4個屋苑力保不失，其餘均告下跌，當中跌得最慘的屋苑超過三成。

中原城市領先指數於去年以156.77點作結，與2021年底的184.55點比較，累跌逾15%，是2008年金融海嘯後表現最差的一年。若統計2008年至2022年的15年內，樓價升多跌少，共出現12次升、3次跌。錄得負數的3個年份，分別是2008年、2020年及2022年，跌幅為15.23%、1.07%及15.05%。2009年及2013年升幅最大，勁漲28.97%及26.1%。