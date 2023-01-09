CCL回顧｜2022年最傷屋苑冧價逾30% 4個屋苑竟力保不失？

隨着中港恢復首階段通關，本港樓市醞釀「大陽春」，2023年有望大翻身，價量齊升。不過，回望2022年不少業主身家大縮水。中原城市領先指數CCL全年「埋單」跌逾15%，而138個成分屋苑之中，僅有4個屋苑力保不失，其餘均告下跌，當中跌得最慘的屋苑超過三成。
中原城市領先指數於去年以156.77點作結，與2021年底的184.55點比較，累跌逾15%，是2008年金融海嘯後表現最差的一年。若統計2008年至2022年的15年內，樓價升多跌少，共出現12次升、3次跌。錄得負數的3個年份，分別是2008年、2020年及2022年，跌幅為15.23%、1.07%及15.05%。2009年及2013年升幅最大，勁漲28.97%及26.1%。
去年樓市受連串不利消息拖累，包括新冠疫情、息口上升及俄烏戰爭等，二手樓掀起劈價及蝕讓潮，單計去年第四季已錄得約300宗蝕讓個案，多個屋苑更出現「時光倒流價」，價位重返幾年前水平。銀主盤更增至230個，直逼金融海嘯水平。
以全年來看，CCL共138個成分屋苑之中，多達134個屋苑的呎價錄得跌幅，比例高達97%，可見不少業主身家已大幅縮水。其中28個屋苑的跌幅更達兩成以上。荃灣海濱花園跌得最慘，呎價由14,426元下瀉至9,901元，一年間大跌31.4%。其次是青衣翠怡花園、屯門大興花園及沙田富豪花園，跌幅超過或接近25%。
7屋苑呎價跌穿1萬
此外，年內多達7個屋苑呎價跌穿1萬元，全屬新界西樓盤，包括荃灣荃威花園、深井麗都花園、屯門大興花園、荃城麗城花園、元朗蝶翠峰、荃灣海濱花園，以及天水圍嘉湖山莊，呎價回落至9,225元至9,989元。
傳統十大屋苑方面，年內樓價全數下跌。當中將軍澳新都城、鰂魚涌太古城、沙田第一城及荔枝角美孚新邨，全年跌幅超過兩成。東涌映灣園及天水圍嘉湖山莊卻「表現最佳」，惟跌幅仍達10%及11%，已是全港跌得最少的大型屋苑。
縉城峰逆市升12%成贏家
今年整體樓價雖然顯著回落，但仍有4個屋苑力保不失，價錢不跌反升。其中西營盤縉城峰，全年樓價升近12%，呎價由22,654元升至25,326元。深井浪翠園、屯門香港黃金海岸及新蒲崗譽．港灣，全年樓價升幅介乎3.4%至4.5%，成為2022年樓市大贏家。
近日樓市迎來不少好消息，包括香港與內地已恢復首階段通關，勢刺激「北水湧港」，資金再次湧入本港樓市，今年市況將明顯受惠於中港通關，價量回升。2022年跌得特別勁的二手樓，今年買家追落後的情況將會非常明顯。呎價8,000多元入市嘉湖山莊的機會，通關後不知會不會仲有。