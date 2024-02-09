CCL失守146點水平 兔年樓價累插逾8% 中原：展望龍年先跌後回穩｜樓價指數

二手樓價跌勢未止，中原城市領先指數CCL最新報145.12點，按周跌1.15%，跌幅為11周以來最大，跌穿146點。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周指數是反映1月16日及17日港股急挫當周的市況，恒指失守16,000點收市，市場信心明顯轉弱，樓價跌幅單周擴大。CCL創368周(逾7年)新低，重返2017年1月中時水平，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌24.16%，剛超越2008年金融海嘯時的23.34%。 市場憧憬2月底《財政預算案》政府會有提振經濟及樓市措施，農曆新年前買家觀望，二手成交放緩，樓價跌勢未止。短期CCL繼續反覆下調，估計2024年首季將進一步降至141點水平，現時差4.12點或2.84%。本月5日市傳金管局擬就樓按貸款利率壓力測試的措施進行檢討，本月6日中央加大力度救市，對本地二手樓價的影響將於今年3月上旬公布的CCL才開始反映。

回顧農歷新年樓價走勢，兔年最後一周公布的CCL報145.12點，與虎年最後一周的157.87點相比，兔年全年樓價下跌8.08%。樓價連跌2年，2022年虎年跌15.09%，2023年兔年跌8.08%，跌幅明顯收窄。展望2024年龍年樓價先跌後回穩，料政府推出救市措施及預期減息，相信下半年CCL可以止跌，由低位回升。 本周中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報145.09點，按周挫1.1%。CCL(中小型單位)報143.89點，按周回落1.15%。CCL(大型單位)報151.29點，按周跌1.14%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)，分別重返2016年10月底、2016年11月初及2017年4初時水平。