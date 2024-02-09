熱門搜尋:
農曆新年2024 情人節2024 年宵2024 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-02-09 16:23:42

CCL失守146點水平 兔年樓價累插逾8% 中原：展望龍年先跌後回穩｜樓價指數

分享：
CCL失守146點水平 兔年樓價累插逾8% 中原：展望龍年先跌後回穩｜樓價指數

CCL失守146點水平 兔年樓價累插逾8% 中原：展望龍年先跌後回穩｜樓價指數

二手樓價跌勢未止，中原城市領先指數CCL最新報145.12點，按周跌1.15%，跌幅為11周以來最大，跌穿146點。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周指數是反映116日及17日港股急挫當周的市況，恒指失守16,000點收市，市場信心明顯轉弱，樓價跌幅單周擴大。CCL368(7)新低，重返20171月中時水平，指數較20218191.34點歷史高位跌24.16%，剛超越2008年金融海嘯時的23.34%

市場憧憬2月底《財政預算案》政府會有提振經濟及樓市措施，農曆新年前買家觀望，二手成交放緩，樓價跌勢未止。短期CCL繼續反覆下調，估計2024年首季將進一步降至141點水平，現時差4.12點或2.84%。本月5日市傳金管局擬就樓按貸款利率壓力測試的措施進行檢討，本月6日中央加大力度救市，對本地二手樓價的影響將於今年3月上旬公布的CCL才開始反映。

回顧農歷新年樓價走勢，兔年最後一周公布的CCL145.12點，與虎年最後一周的157.87點相比，兔年全年樓價下跌8.08%。樓價連跌2年，2022年虎年跌15.09%2023年兔年跌8.08%，跌幅明顯收窄。展望2024年龍年樓價先跌後回穩，料政府推出救市措施及預期減息，相信下半年CCL可以止跌，由低位回升。

本周中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass145.09點，按周挫1.1%CCL(中小型單位)143.89點，按周回落1.15%CCL(大型單位)151.29點，按周跌1.14%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)，分別重返201610月底、201611月初及20174初時水平。

Ad Block
CCL失守146點水平 兔年樓價累插逾8% 中原：展望龍年先跌後回穩｜樓價指數

四區樓價方面，港九市區跌，新界兩區升。

港九樓價跌 新界兩區造好

四區樓價方面，港九市區跌，新界兩區升。港島CCL_Mass143.57點，按周跌1.45%，連跌2周共1.72%，重返20168月底時水平。九龍CCL_Mass140.06點，按周插2.83%，終止2周連升，重返201610月中時水平。新界東CCL_Mass159.78點，按周漲0.54%，連升2周共0.57%，繼續處於20173月底時水平。新界西CCL_Mass134.72點，按周上揚0.54%，結束3周連跌，指數在20173月中水平徘徊。

今天(9)公布的指數，根據今年129日至24日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有七成半的交易是在今年115日至21日簽臨時買賣合約，是116日港股失守16,000點收市當周的市況。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受