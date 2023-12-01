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地產
2023-12-01 16:33:50

CCL年內累挫3.64% 八大指數齊跌兩周近4年首見｜樓價指數

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CCL年內累挫3.64% 八大指數齊跌兩周近4年首見｜樓價指數

CCL年內累挫3.64% 八大指數齊跌兩周近4年首見｜樓價指數

二手樓價仍然下行，中原城市領先指數CCL最新報151.06點，按周跌0.42%，連跌2周共1.87%。指數創348周、逾6年半新低，重返20173月底時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，息口維持高企，加上11月初東涌第106B區住宅地及港鐵東涌東站第一期項目連環流標，樓市氣氛疲弱，整體樓價跌勢持續。八大樓價指數齊跌2周，是自201912月後近4年以來首見。

楊明儀指，本周港元一個月同業拆息急升，創200710月後逾16年新高，以及明天(2)天水圍天榮站第1期「YOHO WEST」首輪開售350伙，對香港二手樓價的影響將於12月下旬公布的CCL才開始反映。短期二手樓價持續受壓，CCL距離第四季目標148點，現時只差3.06點或2.03%。今年CCL暫跌3.64%，指數比今年4168.40點高位累跌10.3%，亦較20218191.34點歷史高位跌21.05%

CCL年內累挫3.64% 八大指數齊跌兩周近4年首見｜樓價指數

四區樓價本周齊跌，港島CCL_Mass報150.83點，按周挫0.65%，指數重返2016年9月底時水平。

港島區樓價率先重回2016

受移民盤及業主睇淡後市打擊，港島樓價率先重回2016年水平，創逾7年新低。本周港島CCL_Mass150.83點，按周挫0.65%，指數重返20169月底時水平。九龍CCL_Mass146.06點，按周回落0.52%。新界東CCL_Mass168.30點，按周跌0.11%。新界西CCL_Mass138.48點，按周下滑0.4%。四區樓價齊跌2周，港島累瀉3.17%，九龍挫1.3%，新界東跌0.78%，新界西插2.16%。九龍及新界西樓價繼續處於20173月及4月時水平。

至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass151.35點，按周降0.45%CCL(中小型單位)149.97點，按周跌0.49%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌2周，分別累挫1.88%1.99%CCL(大型單位)156.51點，按周跌0.09%，連跌12周共7.02%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)分別重返20173月及5月時水平。

2023年計，CCL3.64%CCL Mass3.17%CCL(中小型單位)3.08%CCL(大型單位)6.09%，港島跌3.25%，九龍跌3.13%，新界東跌1.01%，新界西跌4.77%

CCL年內累挫3.64% 八大指數齊跌兩周近4年首見｜樓價指數

CCL連跌2周共1.87%。指數創348周、逾6年半新低，重返2017年3月底時水平。

港島成分屋苑呎價悉數按月下跌 會景閣插近兩成

138個成分屋苑中，有97個、即約70%屋苑調整實用呎價按月回落。當中港島區39個成分屋苑悉數下跌，灣仔會展中心會景閣瀉19.5%，報18,919元；鴨脷洲深灣軒及北角港運城分別挫15.8%10.7%，報15,661元及16,237元。其他跌幅超過一成屋苑有九龍站凱旋門、東涌映灣園及尖沙咀傲雲峰，分別16.2%10.4%10.2%，報33,735元、10,211元及14,950元。

藍籌屋苑沙田第一城繼續逆市造好，呎價按月飆8.2%，報13,576元；將軍澳中心亦漲8.2%，報15,497元。

今天(1)公布的指數，根據今年1120日至26日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年116日至12日簽臨時買賣合約，是112日美國聯儲局和本地主要銀行暫停加息後第1周，以及119日港鐵東涌東站第一期項目流標當周的市況。

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