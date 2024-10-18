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地產
2024-10-18 16:39:49

CCL按周再升0.15% 中原：短期樓價有回穩跡象 新界東逆市跌逾1%｜樓價走勢

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CCL按周再升0.15% 中原：短期樓價有回穩跡象 新界東逆市跌逾1%｜樓價走勢

CCL按周再升0.15% 中原：短期樓價有回穩跡象 新界東逆市跌逾1%｜樓價走勢

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二手樓價回穩。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.31點，按周升0.15%，是923日、28日及26日啟德天璽‧天、柏蔚森II及元朗尚柏公布首張價單，924日人民銀行宣布實施三項金融政策，港股連升四日大幅反彈2,385點，重上20,000點，928日跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT及元朗The YOHO Hub II6座首輪銷售理想當周的市況。

她稱，息口下調及中國救市，對本地樓市帶來正面刺激，CCL連續2周微升累計0.33%，並企穩136點水平。新盤低價開售熱賣，二手市場氣氛向好，展望能夠帶動樓價整固回穩，料短期CCL135137點之間窄幅爭持。

樓價止跌回升有待觀察

楊明儀續指，CCL仍處於逾8年低位，重返20168月底時水平，2024年累跌7.40%。指數較20218191.34點歷史高位跌28.76%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌4.69%1016日施政報告公布利好樓市措施，包括提高所有物業按揭貸款成數至七成，放寬投資移民至5,000萬元或以上住宅物業，1019日黃竹坑站港島南岸第3CBlue Coast II首輪開售256伙及啟德天璽‧天第三輪價單推售215伙，對本地二手樓價的影響將於11月上旬公CCL才開始反映。未來樓價會否止跌回升，仍有待觀察。

CCL按周再升0.15% 中原：短期樓價有回穩跡象 新界東逆市跌逾1%｜樓價走勢

CCL仍處於逾8年低位，重返2016年8月底時水平，2024年累跌7.40%。

九龍及新界西齊終止2周連跌

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass136.73點，按周升0.15%CCL(中小型單位)135.47點，按周升0.21%CCL MassCCL(中小型單位)齊升2周，分別累升0.32%0.42%，同樣在20168月底水平徘徊。CCL(大型單位)140.49點，按周跌0.10%，創逾8年新低，重返20169月底水平。

四區樓價二升二跌。九龍CCL_Mass133.65點，按周升0.81%。新界西CCL_Mass127.81點，按周升1.38%。九龍及新界西齊終止2周連跌，指數分別處於20168月底及12月中低位。港島CCL_Mass134.24點，按周跌0.94%，指數於20165月底水平徘徊。新界東CCL_Mass147.47點，按周跌1.21%，連跌2周共1.71%，指數重返20169月底水平。

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CCL按周再升0.15% 中原：短期樓價有回穩跡象 新界東逆市跌逾1%｜樓價走勢

四區樓價二升二跌。

年內新界東樓價跌幅最大

2024年八大樓價指數計，新界東跌8.57%CCL(大型單位)8.35%，港島跌7.85%CCL7.40%，新界西跌7.38%CCL(中小型單位)7.21%CCL Mass7.18%，九龍跌5.73%

今天(18)公布的指數，根據2024107日至1013日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成半的交易是在2024923日至929日簽臨時買賣合約，是924日中央宣布一系列支持經濟發展的金融救市措施，港股大幅反彈當周的市況。

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