CCL按周再升0.15% 中原：短期樓價有回穩跡象 新界東逆市跌逾1%｜樓價走勢

二手樓價回穩。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.31點，按周升0.15%，是9月23日、28日及26日啟德天璽‧天、柏蔚森II及元朗尚柏公布首張價單，9月24日人民銀行宣布實施三項金融政策，港股連升四日大幅反彈2,385點，重上20,000點，9月28日跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT及元朗The YOHO Hub II第6座首輪銷售理想當周的市況。

她稱，息口下調及中國救市，對本地樓市帶來正面刺激，CCL連續2周微升累計0.33%，並企穩136點水平。新盤低價開售熱賣，二手市場氣氛向好，展望能夠帶動樓價整固回穩，料短期CCL在135到137點之間窄幅爭持。

樓價止跌回升有待觀察

楊明儀續指，CCL仍處於逾8年低位，重返2016年8月底時水平，2024年累跌7.40%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.76%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.69%。10月16日施政報告公布利好樓市措施，包括提高所有物業按揭貸款成數至七成，放寬投資移民至5,000萬元或以上住宅物業，10月19日黃竹坑站港島南岸第3C期Blue Coast II首輪開售256伙及啟德天璽‧天第三輪價單推售215伙，對本地二手樓價的影響將於11月上旬公布的CCL才開始反映。未來樓價會否止跌回升，仍有待觀察。