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地產
2024-07-12 16:24:42

CCL按周再瀉0.4% 創近8年新低 港島樓價較高位跌破三成｜樓價走勢

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CCL按周再瀉0.4% 創近8年新低 港島樓價較高位跌破三成｜樓價走勢

CCL按周再瀉0.4% 創近8年新低 港島樓價較高位跌破三成｜樓價走勢

二手樓價跌勢未止。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報141.24點，按周跌0.40%，連跌4周共2.27%，是622日屯門NOVO LAND3B期首輪銷售當周的市況。二手樓市交投疲弱，樓價跌勢未止。CCL跌穿撤辣前143.02點低位後，走勢進一步向下，現時距離目標140點只差1.24點或0.88%，相信月內將會達到。本周CCL創近8年、405周新低，重返201610月初時的水平，2024年累跌4.06%。指數較20218191.34點歷史高位跌26.18%，較20234168.40點高位跌16.13%

八大樓價指數與自己歷史高位相比，港島樓價已率先跌超過三成，跌幅達31.03%。新界西跌27.03%CCL Mass26.74%，新界東跌26.68%CCL(中小型單位)26.45%CCL26.18%，九龍跌25.72%CCL(大型單位)24.84%78日屯門黃金海灣‧意嵐首張價單折實平均呎價創同區8年新低，713日啟德柏蔚森I首輪價單銷售198伙，對本地二手樓價的影響將於8月上旬公布的CCL才開始反映。

CCL按周再瀉0.4% 創近8年新低 港島樓價較高位跌破三成｜樓價走勢

本周CCL創近8年、405周新低，重返2016年10月初時的水平，2024年累跌4.06%。

新界西樓價連跌2周共1.88%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass141.80點，按周跌0.46%CCL(中小型單位)140.64點，按周跌0.45%CCL(大型單位)144.30點，按周跌0.17%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)齊跌4周，分別累跌2.09%2.18%2.66%CCL MassCCL(中小型單位)齊創近8年新低，重返20169月底及10月初水平；CCL(大型單位)7年半新低，重返20171月中水平。

四區方面，港島CCL_Mass137.42點，按周跌2.14%，連跌3周共3.59%，港島樓價跌勢加快，指數重返20166月中水平。新界西CCL_Mass130.78點，按周跌0.09%，連跌2周共1.88%，指數重返20172月中水平。九龍CCL_Mass141.09點，按周升0.16%，連升2周共0.43%，指數仍於20171月初水平徘徊。新界東CCL_Mass153.11點，按周升0.21%，指數繼續處於20172月中水平。

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CCL按周再瀉0.4% 創近8年新低 港島樓價較高位跌破三成｜樓價走勢

八大樓價指數與自己歷史高位相比，港島樓價已率先跌超過三成，跌幅達31.03%。

今天(12)公布的指數，根據202471日至77日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在2024617日至623日簽臨時買賣合約，是620日西營盤尚逸公布首張價單50伙，以及622日屯門NOVO LAND3B期首輪銷售160伙當周的市況。

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