CCL按周再瀉0.4% 創近8年新低 港島樓價較高位跌破三成｜樓價走勢

二手樓價跌勢未止。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報141.24點，按周跌0.40%，連跌4周共2.27%，是6月22日屯門NOVO LAND第3B期首輪銷售當周的市況。二手樓市交投疲弱，樓價跌勢未止。CCL跌穿撤辣前143.02點低位後，走勢進一步向下，現時距離目標140點只差1.24點或0.88%，相信月內將會達到。本周CCL創近8年、405周新低，重返2016年10月初時的水平，2024年累跌4.06%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌26.18%，較2023年4月168.40點高位跌16.13%。

八大樓價指數與自己歷史高位相比，港島樓價已率先跌超過三成，跌幅達31.03%。新界西跌27.03%，CCL Mass跌26.74%，新界東跌26.68%，CCL(中小型單位)跌26.45%，CCL跌26.18%，九龍跌25.72%，CCL(大型單位)跌24.84%。7月8日屯門黃金海灣‧意嵐首張價單折實平均呎價創同區8年新低，7月13日啟德柏蔚森I首輪價單銷售198伙，對本地二手樓價的影響將於8月上旬公布的CCL才開始反映。