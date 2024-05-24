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地產
2024-05-24 17:08:50

CCL按周再瀉1.43% 撤辣效應消失 中原：上半年樓價料跌5%｜樓價走勢

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CCL按周再瀉1.43% 撤辣效應消失 中原：上半年樓價料跌5%｜樓價走勢

CCL按周再瀉1.43% 撤辣效應消失 中原：上半年樓價料跌5%｜樓價走勢

二手樓價繼續下跌，反映撤辣效應漸逝。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報144.00點，按周跌1.43%，創9周新低，是52日美國連續6次會議維持利率不變及元朗The YOHO Hub II公布首張價單當周的市況。CCL連跌4周共1.97%，今周跌幅擴大，向下迫近撤辣前143.02點低位。撤辣效應逐漸消失，撤辣後10CCL五升五跌，僅升0.69%。本周八大指數齊跌為今年首現，樓市有下調跡象，樓價反覆爭持的局面可能結束。新盤繼續低價促銷搶客，二手受壓情況未變，而且指數仍未反映銀行收緊按揭的影響，相信CCL將進一步跌穿143點水平，預期6月底下試140點，料上半年樓價跌約5%

CCL重返201611月中時的水平，處於逾7年半低位。今周指數較20218191.34點歷史高位跌24.74%，較20234168.40點高位跌14.49%，而2024年暫時累跌2.18%525日將軍澳日出康城第12BPARK SEASONS次輪銷售154伙，對本地二手樓價的影響將於6月中旬公布的CCL才開始反映。

CCL按周再瀉1.43% 撤辣效應消失 中原：上半年樓價料跌5%｜樓價走勢

中原城市領先指數CCL最新報144.00點，按周跌1.43%，創9周新低。

今年首現八大指數齊跌 樓價爭持局面或結束

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass144.63點，按周跌1.36%CCL(中小型單位)143.59點，按周跌1.30%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌1.54%1.56%，指數在201610月中及11月初水平徘徊。CCL(大型單位)146.15點，按周跌2.02%，連跌2周共2.38%，指數低於撤辣前148.21點低位，創逾7年新低，重返20172月初水平。

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四區方面，港島CCL_Mass144.86點，按周跌0.88%，連跌2周共1.12%，於20168月底水平徘徊。九龍CCL_Mass141.29點，按周跌2.17%，於20171月初水平徘徊。新界東CCL_Mass156.12點，按周跌0.97%，指數低於撤辣前157.08點低位，創逾7年新低，重返20173月初水平。新界西CCL_Mass132.31點，按周跌1.00%，連跌2周共2.32%，於20172月底水平徘徊。

今天(24)的指數，根據2024513日至519日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在2024429日至55日簽臨時買賣合約，是430日元朗The YOHO Hub II公布首張價單188伙及52日美國聯儲局連續6次會議維持利率不變當周的市況。

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CCL按周再瀉1.43% 撤辣效應消失 中原：上半年樓價料跌5%｜樓價走勢

四區方面港島CCL_Mass報144.86點，連跌2周共1.12%，於2016年8月底水平徘徊。

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