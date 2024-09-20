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地產
2024-09-20 16:54:52

CCL按周升0.31% 年內累跌近7% 中原：短期向下格局未變｜樓價走勢

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CCL按周升0.31% 年內累跌近7% 中原：短期向下格局未變｜樓價走勢

CCL按周升0.31% 年內累跌近7% 中原：短期向下格局未變｜樓價走勢

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二手樓價由連跌轉為反覆，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.09點，按周升0.31%，是829日何文田朗賢峯IIA期公布首張價單當周的市況。CCL57月兩度連跌六周，8月連跌4周，近3CCL則一周升一周跌，整體樓價由連跌轉為反覆，但短期向下格局未變 9月底CCL目標維持136點水平，現時只差1.09點或0.80%

本周CCL仍為逾8年、418周次低，重返20169月中時水平，2024年累跌6.87%。指數較20218191.34點歷史高位跌28.35%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌4.15%。昨天(19)美國聯儲局宣佈減息0.5厘，本港主要銀行亦下調最優惠利率0.25厘，相信有助提振樓市氣氛，刺激二手成交量增加，而對本地二手樓價的影響將於10月中旬公布的CCL才開始反映。近期多個新盤積極部署開售，有機會對二手樓價造成壓力，第四季CCL能否止跌回穩，仍需觀察。

CCL按周升0.31% 年內累跌近7% 中原：短期向下格局未變｜樓價走勢

本周CCL仍為逾8年、418周次低，重返2016年9月中時水平，2024年累跌6.87%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass137.32點，按周升0.16%CCL(中小型單位)135.95點，按周升0.16%CCL(大型單位)142.66點，按周升1.01%。三大指數近3周同樣一升一跌，繼續反覆向下。CCL MassCCL(中小型單位)均處於逾8年低位，齊重返20168月底水平。CCL(大型單位)仍在近8年低位徘徊，重返20171月中水平。

四區樓價，港九市區升，新界兩區續跌。港島CCL_Mass135.51點，按周升0.69%，指數繼續處於20165月底低位。九龍CCL_Mass135.64點，按周升0.51%，指數於20169月底低位徘徊。新界東CCL_Mass147.32點，按周跌0.57%，連跌5周共3.81%，指數創20169月底後新低。新界西CCL_Mass126.25點，按周跌0.33%，連跌3周共2.58%，指數創201610月底後新低。

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CCL按周升0.31% 年內累跌近7% 中原：短期向下格局未變｜樓價走勢

四區樓價，港九市區升，新界兩區續跌。

2024年八大樓價指數計，新界東跌8.67%，新界西跌8.51%，港島跌6.97%CCL(大型單位)6.93%CCL(中小型單位)6.88%CCL6.87%CCL Mass6.78%，九龍跌4.33%

今天(20)的指數，根據202499日至915日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成半的交易是在2024826日至91日簽臨時買賣合約，是829日何文田朗賢峯IIA期公布首張價單84伙當周的市況。

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