CCL按周升0.31% 年內累跌近7% 中原：短期向下格局未變｜樓價走勢

二手樓價由連跌轉為反覆，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.09點，按周升0.31%，是8月29日何文田朗賢峯IIA期公布首張價單當周的市況。CCL在5至7月兩度連跌六周，8月連跌4周，近3周CCL則一周升一周跌，整體樓價由連跌轉為反覆，但短期向下格局未變 。9月底CCL目標維持136點水平，現時只差1.09點或0.80%。

本周CCL仍為逾8年、418周次低，重返2016年9月中時水平，2024年累跌6.87%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.35%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.15%。昨天(19日)美國聯儲局宣佈減息0.5厘，本港主要銀行亦下調最優惠利率0.25厘，相信有助提振樓市氣氛，刺激二手成交量增加，而對本地二手樓價的影響將於10月中旬公布的CCL才開始反映。近期多個新盤積極部署開售，有機會對二手樓價造成壓力，第四季CCL能否止跌回穩，仍需觀察。