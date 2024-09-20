CCL按周升0.31% 年內累跌近7% 中原：短期向下格局未變｜樓價走勢

二手樓價由連跌轉為反覆，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.09點，按周升0.31%，是8月29日何文田朗賢峯IIA期公布首張價單當周的市況。CCL在5至7月兩度連跌六周，8月連跌4周，近3周CCL則一周升一周跌，整體樓價由連跌轉為反覆，但短期向下格局未變 。9月底CCL目標維持136點水平，現時只差1.09點或0.80%。
本周CCL仍為逾8年、418周次低，重返2016年9月中時水平，2024年累跌6.87%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.35%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.15%。昨天(19日)美國聯儲局宣佈減息0.5厘，本港主要銀行亦下調最優惠利率0.25厘，相信有助提振樓市氣氛，刺激二手成交量增加，而對本地二手樓價的影響將於10月中旬公布的CCL才開始反映。近期多個新盤積極部署開售，有機會對二手樓價造成壓力，第四季CCL能否止跌回穩，仍需觀察。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.32點，按周升0.16%。CCL(中小型單位)報135.95點，按周升0.16%。CCL(大型單位)報142.66點，按周升1.01%。三大指數近3周同樣一升一跌，繼續反覆向下。CCL Mass及CCL(中小型單位)均處於逾8年低位，齊重返2016年8月底水平。CCL(大型單位)仍在近8年低位徘徊，重返2017年1月中水平。
四區樓價，港九市區升，新界兩區續跌。港島CCL_Mass報135.51點，按周升0.69%，指數繼續處於2016年5月底低位。九龍CCL_Mass報135.64點，按周升0.51%，指數於2016年9月底低位徘徊。新界東CCL_Mass報147.32點，按周跌0.57%，連跌5周共3.81%，指數創2016年9月底後新低。新界西CCL_Mass報126.25點，按周跌0.33%，連跌3周共2.58%，指數創2016年10月底後新低。
2024年八大樓價指數計，新界東跌8.67%，新界西跌8.51%，港島跌6.97%，CCL(大型單位)跌6.93%，CCL(中小型單位)跌6.88%，CCL跌6.87%，CCL Mass跌6.78%，九龍跌4.33%。
今天(20日)公布的指數，根據2024年9月9日至9月15日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成半的交易是在2024年8月26日至9月1日簽臨時買賣合約，是8月29日何文田朗賢峯IIA期公布首張價單84伙當周的市況。