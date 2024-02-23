CCL按周升0.48% 仍處逾7年次低 美暫停加息助市場氣氛短暫回穩｜樓價指數

她稱，農曆新年期間二手成交淡靜，加上市場等待下周三(28日)《財政預算案》政府會有利好樓市措施，買家觀望氣氛濃厚，相信短期樓價走勢反覆向下。CCL距離第一季目標141點，現時差4.82點或3.31%。今日(23日)長沙灣新盤「Belgravia Place」公布首張價單，對本地二手樓價的影響將於下月中旬公布的CCL才開始反映。

楊明儀表示，本周指數是反映2月1日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變當周的市況。息口見頂，憧憬年內減息，加上人行降準及傳平準基金救市後，股市止跌，市場氣氛短暫回穩。

反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數(CCL)走勢見喘定，最新報145.82點，按周升0.48%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL繼續在低位反覆，指數仍為370周(逾7年)次低，重返2017年1月中時水平，較2021年8月191.34點歷史高位跌23.79%；而2024年累跌0.94%。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報145.82點，按周上揚0.5%。CCL(中小型單位)報144.58點，按周升0.48%。CCL(大型單位)報152.01點，按周增0.48%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊回穩，但指數仍處於2016年11月底、2017年1月中及2017年5初時水平。

76個成分屋苑呎價按月回落 大興花園急插20%

138個成分屋苑中，有76個、即約55%屋苑調整實用呎價按月回落。當中本周表現最差的新界西，區內屯門大興花園呎價急插20.3%，報8,898元；荃灣荃威花園呎價亦跌7.2%，報7,938元。至於表現最佳屋苑有新蒲崗譽．港灣，呎價上揚7.4%，報17,343元。大角咀港灣豪庭升6.4%，報15,315元。

今天(23日)公布的指數，根據今年2月12日至18日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在今年1月29日至2月4日簽臨時買賣合約，是2月1日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變當周的市況。

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