CCL按周升0.98% 重越141點水平 中原：銀行連續減息效應利好樓價短期向上｜樓價走勢

二手樓價走勢造好，中原城市領先指數CCL最新報141.72點，按周升0.98%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中美代表貿易談判達成共識，港股回穩，加上新盤銷售理想，以及憧憬減息，帶動樓價上升，CCL重上141點水平，創2024年6月底後的71周次高。銀行連續兩次減息後，樓市氣氛向好，中美關係緩和，新盤提價推售，有利短期樓價繼續反覆向上。CCL第四季目標143.02點未變，現時相差1.30點或0.92%。

年內樓價暫累升 2.96%

楊明儀表示，今年5月份拆息回落，樓價見底微升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升4.85%，2025年樓價暫時累升2.96%。指數較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升5.06%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升4.31%，較2021年8月191.34點歷史高位跌25.93%。至於11月11日油塘新盤「柏景峰」公布首張價單150伙，13日啟德新盤「天璽‧天」2期首輪價單銷售62伙沽清，恒生指數重上27,000點收市，美國眾議院投票通過臨時撥款法案結束政府停擺，14日荃灣永順街與德士古道交界的住宅用地截標，對本地二手樓價的影響將於今年12月初公布的CCL才開始反映。