熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 日本熊害 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-11-16 18:11:14

CCL按周升0.98% 重越141點水平 中原：銀行連續減息效應利好樓價短期向上｜樓價走勢

分享：
CCL按周升0.98% 重越141點水平 中原：銀行連續減息效應利好樓價短期向上｜樓價走勢

CCL按周升0.98% 重越141點水平 中原：銀行連續減息效應利好樓價短期向上｜樓價走勢

二手樓價走勢造好，中原城市領先指數CCL最新報141.72點，按周升0.98%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中美代表貿易談判達成共識，港股回穩，加上新盤銷售理想，以及憧憬減息，帶動樓價上升，CCL重上141點水平，創20246月底後的71周次高。銀行連續兩次減息後，樓市氣氛向好，中美關係緩和，新盤提價推售，有利短期樓價繼續反覆向上。CCL第四季目標143.02點未變，現時相差1.30點或0.92%

年內樓價暫累升2.96%

楊明儀表示，今年5月份拆息回落，樓價見底微升，CCL5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升4.85%2025年樓價暫時累升2.96%。指數較20253月《財政預算案》前134.89點低位升5.06%，較20249月首次減息前135.86點低位升4.31%，較20218191.34點歷史高位跌25.93%。至於1111日油塘新盤「柏景峰」公布首張價單150伙，13日啟德新盤「天璽‧天」2期首輪價單銷售62伙沽清，恒生指數重上27,000點收市，美國眾議院投票通過臨時撥款法案結束政府停擺，14日荃灣永順街與德士古道交界的住宅用地截標，對本地二手樓價的影響將於今年12月初公布的CCL才開始反映。

adblk5
CCL按周升0.98% 重越141點水平 中原：銀行連續減息效應利好樓價短期向上｜樓價走勢 CCL按周升0.98% 重越141點水平 中原：銀行連續減息效應利好樓價短期向上｜樓價走勢

港九市區升 新界兩區走低

四區樓價走勢逆轉，本周港九市區升，新界兩區跌；而上周港九市區跌，新界兩區升。港島CCL_Mass141.11點，按周飆2.16%，指數創20246月底後72周第6高。九龍CCL_Mass141.47點，按周上揚2.11%，結束3周連跌，指數創20246月初後74周新高。

新界西CCL_Mass131.33點，按周微跌0.01%，終止4周連升，但指數仍為20246月底後72周次高。新界東CCL_Mass153.40點，按周挫1.73%

此外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass143.04點，按周漲0.92%CCL(中小型單位)141.64點，按周升0.88%CCL MassCCL(中小型單位)齊創20246月底後72周次高。CCL(大型單位)142.11點，按周上揚1.49%，指數創20252月初後40周新高。

2025年八大樓價指數計，CCL暫時累漲2.96%CCL Mass上揚3.55%CCL(中小型單位)3.39%CCL(大型單位)0.89%。港島增1.83%，九龍走高5.72%，新界東上揚3.38%，新界西升2.31%

是次公布的指數，根據2025113日至9日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有七成半的交易是在20251020日至26日簽臨時買賣合約，是1020日四中全會召開，21日及26日元朗錦上路新盤「柏瓏III」首輪發售138伙及次輪發售138伙，25日灣仔新盤「woodis」次輪銷售30伙，26日中美第五輪磋商就貿易協議框架達成共識當周的市況。

adblk6
浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad