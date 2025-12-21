CCL按周升1.09%升穿145點 八大指數全線齊升｜樓市走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報145.01點，按周升1.09%，創2024年5月中後83周(逾一年半)新高，是11月26日大埔宏福苑發生五級火災，及三個新盤油塘柏景峰、油麻地瑧爾、長沙灣幸薈順延發售當周的市況。兩次減息後，樓價升幅加快，加上憧憬12月減息，買家積極入市，二手交投增加，刺激CCL連升2周共1.38%，並帶動八大樓價指數齊升，是2025年10月中後9周以來再現。惟火災發生後，市場情緒受影響，發展商暫停推盤，加上業主反價，令二手買賣放緩，但樓價升勢未變，預期年底前CCL在144至145點水平徘徊。CCL只要再升1.99點或1.37%，便會到達2026年首季目標147點，即2024年撤辣後的高位。

2025年5月拆息回落，樓價見底回升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升7.29%，2025年樓價暫時累升5.35%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升7.50%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升6.73%，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.21%。12月15日滙豐延長定息按揭計劃申請期，19日元朗錦上路柏瓏III價單銷售125伙，20日大埔上然第2期價單發售155伙，對本地二手樓價的影響將於2026年1月上旬公佈的CCL才開始反映。