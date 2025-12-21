熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-12-21 16:55:00

CCL按周升1.09%升穿145點 八大指數全線齊升｜樓市走勢

分享：
CCL按周升1.09%升穿145點 八大指數全線齊升｜樓市走勢

CCL按周升1.09%升穿145點 八大指數全線齊升｜樓市走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報145.01點，按周升1.09%，創20245月中後83(逾一年半)新高，是1126日大埔宏福苑發生五級火災，及三個新盤油塘柏景峰、油麻地瑧爾、長沙灣幸薈順延發售當周的市況。兩次減息後，樓價升幅加快，加上憧憬12月減息，買家積極入市，二手交投增加，刺激CCL連升2周共1.38%，並帶動八大樓價指數齊升，是202510月中後9周以來再現。惟火災發生後，市場情緒受影響，發展商暫停推盤，加上業主反價，令二手買賣放緩，但樓價升勢未變，預期年底前CCL144145點水平徘徊。CCL只要再升1.99點或1.37%，便會到達2026年首季目標147點，即2024年撤辣後的高位。

20255月拆息回落，樓價見底回升，CCL5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升7.29%2025年樓價暫時累升5.35%。指數較20253月財案前134.89點低位升7.50%，較20249月首次減息前135.86點低位升6.73%，較20218191.34點歷史高位跌24.21%1215日滙豐延長定息按揭計劃申請期，19日元朗錦上路柏瓏III價單銷售125伙，20日大埔上然第2期價單發售155伙，對本地二手樓價的影響將於20261月上旬公佈的CCL才開始反映。

CCL按周升1.09%升穿145點 八大指數全線齊升｜樓市走勢

19日元朗錦上路柏瓏III價單銷售125伙。(資料圖片)

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass146.25點，按周升1.34%CCL(中小型單位)144.97點，按周升1.31%CCL MassCCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.54%1.53%，指數同創20245月中後83周新高。CCL(大型單位)145.25點，按周升0.01%，連升3周共1.92%，指數創20247月底後72周新高。

adblk5
CCL按周升1.09%升穿145點 八大指數全線齊升｜樓市走勢

CCL按周升1.09%升穿145點 八大指數全線齊升｜樓市走勢

四區樓價八大樓價指數全線齊升

四區樓價方面，港島CCL_Mass144.68點，按周升2.84%，連升2周共5.08%，指數創20245月中後82周新高。新界西CCL_Mass133.55點，按周升1.18%，連升2周共1.81%，指數創20246月初後79周次高。九龍CCL_Mass144.14點，按周升1.12%，指數創20245月中後83周次高。新界東CCL_Mass158.44點，按周升0.04%，連升5周共3.29%，指數創20244月底後85周新高。

2025年八大樓價指數計，CCL暫時累升5.35%CCL Mass5.88%CCL(中小型單位)5.82%CCL(大型單位)3.12%，港島升4.41%，九龍升7.72%，新界東升6.78%，新界西升4.04%

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad