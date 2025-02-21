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地產
2025-02-21 17:03:55

CCL按周挫0.78% 減息以來最大跌幅 八大樓價指數齊跌｜樓價走勢

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CCL按周挫0.78% 減息以來最大跌幅 八大樓價指數齊跌｜樓價走勢

CCL按周挫0.78% 減息以來最大跌幅 八大樓價指數齊跌｜樓價走勢

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長假期間樓價顯著下跌，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.39點，按周跌0.78%，是農曆新年長假、130日美國聯儲局維持利率不變及22日美國落實對中國進口商品加徵10%關稅當周的市況。

新春長假期間，二手買賣淡靜，美國放慢減息步伐及中美貿易戰升溫，市場觀望氣氛濃厚，CCL跌穿138點水平，創近8周低位，跌幅是去年9月減息以來20周最大。今周八大樓價指數齊跌，為23周以來首見，樓價橫行三個月後再度受壓。下周三(226)財政預算案，如果有振興樓市措施，3月下旬CCL或有望見底回升。

CCL處近8年半低位 年內由升轉跌

楊明儀續指， CCL處於近8年半低位，在20169月中水平徘徊。2025年樓價由升轉跌，暫時累跌0.18%。指數較20249月首次減息前135.86點低位升1.13%，較20218191.34點歷史高位跌28.20%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌3.94%219日九龍城南首及鴨脷洲Coasto公布首張價單63伙及30伙，北角皇都次輪推售88伙，東涌第106B區住宅地以6.02億元批出，221日長沙灣Belgravia Place 2期公布首張價單50伙，222日元朗朗天峰首輪開售250伙，對本地二手樓價的影響將於20253月中旬公布的CCL才開始反映。

CCL處於近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價由升轉跌，暫時累跌0.18%。

CCL處於近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價由升轉跌，暫時累跌0.18%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass137.87點，按周跌0.78%CCL(中小型單位)136.76點，按周跌0.78%CCL(大型單位)140.53點，按周跌0.80%，連跌5周共1.39%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)分別處於20168月底、9月中及9月底水平。

新界西跌幅直瀉2.5% 75周最大

四區樓價全跌。新界西CCL_Mass123.80點，按周跌2.49%，跌幅75周以來最大，指數創近8年半新低，重返20169月底水平。新界東CCL_Mass149.05點，按周跌0.69%，連跌3周共2.81%。港島CCL_Mass139.05點，按周跌0.26%。九龍CCL_Mass135.68點，按周跌0.07%，結束2周連升。港島、九龍及新界東指數，分別於20167月初、9月底及10月初水平徘徊。

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四區樓價全跌。

四區樓價全跌。

今天(21)公布的指數，根據2025210日至216日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有五成的交易是在2025127日至22日簽臨時買賣合約，是129日至31日農曆新年長假，130日美國聯儲局維持利率不變，22日美國總統特朗普簽署行政命令，落實對中國進口商品加徵10%關稅當周的市況。

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