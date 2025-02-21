CCL按周挫0.78% 減息以來最大跌幅 八大樓價指數齊跌｜樓價走勢

長假期間樓價顯著下跌，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.39點，按周跌0.78%，是農曆新年長假、1月30日美國聯儲局維持利率不變及2月2日美國落實對中國進口商品加徵10%關稅當周的市況。

新春長假期間，二手買賣淡靜，美國放慢減息步伐及中美貿易戰升溫，市場觀望氣氛濃厚，CCL跌穿138點水平，創近8周低位，跌幅是去年9月減息以來20周最大。今周八大樓價指數齊跌，為23周以來首見，樓價橫行三個月後再度受壓。下周三(2月26日)財政預算案，如果有振興樓市措施，3月下旬CCL或有望見底回升。

CCL 處近 8 年半低位 年內由升轉跌

楊明儀續指， CCL處於近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價由升轉跌，暫時累跌0.18%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.13%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.20%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.94%。2月19日九龍城南首及鴨脷洲Coasto公布首張價單63伙及30伙，北角皇都次輪推售88伙，東涌第106B區住宅地以6.02億元批出，2月21日長沙灣Belgravia Place 2期公布首張價單50伙，2月22日元朗朗天峰首輪開售250伙，對本地二手樓價的影響將於2025年3月中旬公布的CCL才開始反映。