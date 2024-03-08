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地產
2024-03-08 17:23:28

CCL按周瀉0.81% 連跌兩周創逾7年新低 一手搶焦點、二手短期料受壓｜樓市指標

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CCL按周瀉0.81% 連跌兩周創逾7年新低 一手搶焦點、二手短期料受壓｜樓市指標

CCL按周瀉0.81% 連跌兩周創逾7年新低 一手搶焦點、二手短期料受壓｜樓市指標

二手樓價跌勢持續，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報144.19點，按周跌0.81%，是新春長假當周的市況。農曆年間假期氣氛濃厚，買賣偏軟，而且市場仍然觀望《財政預算案》，樓價連跌2周共1.12%CCL3727年新低，重返20171月中時水平，較20218191.34點歷史高位跌24.64%，亦較20234168.40點高位跌14.38%，而2024年則累跌2.05%

楊明儀續指，撤辣等措施生效後，樓市氣氛升溫，成交急增，發展商繼續以求量不求價的策略促銷新盤及貨尾，一手市場搶去焦點，相信短期二手樓價仍然受壓。估計CCL走勢反覆向下，但跌幅有望逐步收窄，迫近第一季目標141點，現時相差3.19點或2.21%。第二季CCL或有機會止跌回穩。33日及7日長沙灣新盤Belgravia Place1期兩輪銷情理想，對本地二手樓價的影響將於3月下旬公布的CCL才開始反映。

CCL按周瀉0.81% 連跌兩周創逾7年新低 一手搶焦點、二手短期料受壓｜樓市指標

CCL最新報144.19點，按周跌0.81%，是新春長假當周的市況。

中小型單位挫0.89% 四區樓價惟港島獨升

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass144.08點，按周跌0.94%CCL(中小型單位)142.98點，按周跌0.89%CCL(大型單位)150.20點，按周跌0.46%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌1.19%1.11%1.19%CCL MassCCL(中小型單位)同樣重返201610月中時水平，而CCL(大型單位)重返20174初時水平。

四區樓價三跌一升，繼續各自發展。港島CCL_Mass143.95點，按周升0.73%，於20168月底水平徘徊。九龍CCL_Mass139.26點，按周跌1.79%，連跌2周共2.34%，重返201610月中時水平。新界東CCL_Mass157.08點，按周跌0.84%，連跌3周共1.69%，重返20173月中時水平。新界西CCL_Mass133.20點，按周跌1.55%，重返20172月底時水平。

CCL按周瀉0.81% 連跌兩周創逾7年新低 一手搶焦點、二手短期料受壓｜樓市指標

四區樓價三跌一升，惟港島CCL_Mass報143.95點，按周升0.73%。

逾六成成分屋苑呎價按月回落 雍景臺跌15.21%表現最曳

138個成分屋苑中，有93個、即約67.4%屋苑調整實用呎價按月回落。當中本周呎價跌幅最多為港島區西半山雍景臺，急跌15.21%，報17,143元，另新界東粉嶺帝庭軒呎價報10,069元，下滑10.54%。本周指標屋苑呎價升幅均少於一成，當中會展中心會景閣呎價報19,895元，上漲8.8%；九龍區九龍塘又一居呎價升8.71%16,712元。

今天(8)公布的指數，根據2024226日至33日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成半的交易是在2024212日至218日簽臨時買賣合約，是210日至13日農曆年期間當周的市況。

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