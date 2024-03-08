CCL按周瀉0.81% 連跌兩周創逾7年新低 一手搶焦點、二手短期料受壓｜樓市指標

楊明儀續指，撤辣等措施生效後，樓市氣氛升溫，成交急增，發展商繼續以求量不求價的策略促銷新盤及貨尾，一手市場搶去焦點，相信短期二手樓價仍然受壓。估計CCL走勢反覆向下，但跌幅有望逐步收窄，迫近第一季目標141點，現時相差3.19點或2.21%。第二季CCL或有機會止跌回穩。3月3日及7日長沙灣新盤Belgravia Place第1期兩輪銷情理想，對本地二手樓價的影響將於3月下旬公布的CCL才開始反映。

二手樓價跌勢持續，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報144.19點，按周跌0.81%，是新春長假當周的市況。農曆年間假期氣氛濃厚，買賣偏軟，而且市場仍然觀望《財政預算案》，樓價連跌2周共1.12%。CCL創372周、逾7年新低，重返2017年1月中時水平，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.64%，亦較2023年4月168.40點高位跌14.38%，而2024年則累跌2.05%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.08點，按周跌0.94%。CCL(中小型單位)報142.98點，按周跌0.89%。CCL(大型單位)報150.20點，按周跌0.46%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌1.19%、1.11%及1.19%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣重返2016年10月中時水平，而CCL(大型單位)重返2017年4初時水平。

逾六成成分屋苑呎價按月回落 雍景臺跌 15.21% 表現最曳

138個成分屋苑中，有93個、即約67.4%屋苑調整實用呎價按月回落。當中本周呎價跌幅最多為港島區西半山雍景臺，急跌15.21%，報17,143元，另新界東粉嶺帝庭軒呎價報10,069元，下滑10.54%。本周指標屋苑呎價升幅均少於一成，當中會展中心會景閣呎價報19,895元，上漲8.8%；九龍區九龍塘又一居呎價升8.71%至16,712元。

今天(8日)公布的指數，根據2024年2月26日至3月3日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成半的交易是在2024年2月12日至2月18日簽臨時買賣合約，是2月10日至13日農曆年期間當周的市況。

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