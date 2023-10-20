CCL按周跌逾1% 年內升幅全蒸發兼創近6年半低

二手樓價反覆下行，且跌幅明顯擴大。中原城市領先指數CCL最新報155.18點，按周跌1.17%，並已蒸發今年全部升幅，2023年迄今暫跌1.01%，指數比4月168.40點高位，累挫7.85%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL亦較2022年12月156.37點低位再跌0.76%，創338周、即近6年半新低，重返2017年4月底時水平。

楊明儀表示，本周CCL是反映9月27日財政司長放風樓市或有望減辣及中秋節長假期當周的市況。《施政報告》前，市場憧憬減辣，有買家提早入市搶低價筍盤，二手成交略為增加，惟整體樓價持續向下。現時CCL距離第四季目標148點，只差7.18點或4.63%。下周三(25日)公布的《施政報告》，對香港樓價的影響將會在11月中旬公布的CCL才開始陸續反映。