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地產
2023-10-20 16:56:35

CCL按周跌逾1% 年內升幅全蒸發兼創近6年半低

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CCL按周跌逾1% 年內升幅全蒸發兼創近6年半低

CCL按周跌逾1% 年內升幅全蒸發兼創近6年半低

二手樓價反覆下行，且跌幅明顯擴大。中原城市領先指數CCL最新報155.18點，按周跌1.17%，並已蒸發今年全部升幅，2023年迄今暫跌1.01%，指數比4168.40點高位，累挫7.85%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL亦較202212156.37點低位再跌0.76%，創338周、即近6年半新低，重返20174月底時水平。

楊明儀表示，本周CCL是反映927日財政司長放風樓市或有望減辣及中秋節長假期當周的市況。《施政報告》前，市場憧憬減辣，有買家提早入市搶低價筍盤，二手成交略為增加，惟整體樓價持續向下。現時CCL距離第四季目標148點，只差7.18點或4.63%。下周三(25)公布的《施政報告》，對香港樓價的影響將會在11月中旬公布的CCL才開始陸續反映。

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CCL按周跌逾1% 年內升幅全蒸發兼創近6年半低

四區方面，本周僅得港島區報升。

新界西急插逾2%

四區方面，九龍CCL_Mass147.99點，按周挫1.95%。新界東CCL_Mass167.29點，按周跌1.09%。新界西CCL_Mass142.69點，按周插2.37%，為本周表現最差地區；九龍、新界東及新界西樓價齊單周跌逾1%，分別較去年底至今年初自己低位跌0.29%0.33%1.57%，重返20173月中、8月中及5月底時水平。

至於港島CCL_Mass157.97點，按周微升0.19%，連跌4周後回穩，指數仍為41周次低，重返今年1月初時水平。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass154.72點，按周回落1.36%CCL(中小型單位)153.60點，按周下滑1.27%CCL(大型單位)162.98點，按周跌0.74%，連跌6周共3.17%CCL MassCCL(中小型單位)較去年12月自己低位跌0.71%0.49%，重返20174月初及4月中時水平。CCL(大型單位)則較今年初自己低位跌1%，重返201712月中時水平。

CCL按周跌逾1% 年內升幅全蒸發兼創近6年半低

CCL最新報155.18點，按周跌1.17%，並已蒸發今年全部升幅，2023年迄今暫跌1.01%，指數比4月168.40點高位，累挫7.85%。

港島區唯一仍有升幅的指數

2023年計，港島是唯一仍有升幅的指數，升1.33%。其他七個指數已蒸發今年升幅，CCL1.01%CCL Mass回落1.02%CCL(中小型單位)0.74%CCL(大型單位)2.21%，九龍下滑1.85%，新界東跌1.6%，新界西挫1.88%

138個成分屋苑中，多達120個、即約87%屋苑調整實用呎價按月回落，其中尖沙咀港景峯及青衣青怡花園分別急瀉17.1%及13.8%，至19,514元及11,248元。北角賽西湖大廈挫12.1%，至19,986元。其他跌幅超過一成屋苑包括九龍灣德福花園、淘大花園、美孚曼克頓山、沙田第一城，以及荃灣麗城花園。

今天(20)公布的指數，根據今年109日至15日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成的交易是在今年925日至101日簽臨時買賣合約，是927日財政司司長放風樓市或有望減辣當周的市況。

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