CCL按周跌逾1% 年內升幅全蒸發兼創近6年半低

二手樓價反覆下行，且跌幅明顯擴大。中原城市領先指數CCL最新報155.18點，按周跌1.17%，並已蒸發今年全部升幅，2023年迄今暫跌1.01%，指數比4月168.40點高位，累挫7.85%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL亦較2022年12月156.37點低位再跌0.76%，創338周、即近6年半新低，重返2017年4月底時水平。
楊明儀表示，本周CCL是反映9月27日財政司長放風樓市或有望減辣及中秋節長假期當周的市況。《施政報告》前，市場憧憬減辣，有買家提早入市搶低價筍盤，二手成交略為增加，惟整體樓價持續向下。現時CCL距離第四季目標148點，只差7.18點或4.63%。下周三(25日)公布的《施政報告》，對香港樓價的影響將會在11月中旬公布的CCL才開始陸續反映。
新界西急插逾2%
四區方面，九龍CCL_Mass報147.99點，按周挫1.95%。新界東CCL_Mass報167.29點，按周跌1.09%。新界西CCL_Mass報142.69點，按周插2.37%，為本周表現最差地區；九龍、新界東及新界西樓價齊單周跌逾1%，分別較去年底至今年初自己低位跌0.29%、0.33%及1.57%，重返2017年3月中、8月中及5月底時水平。
至於港島CCL_Mass報157.97點，按周微升0.19%，連跌4周後回穩，指數仍為41周次低，重返今年1月初時水平。
另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報154.72點，按周回落1.36%。CCL(中小型單位)報153.60點，按周下滑1.27%。CCL(大型單位)報162.98點，按周跌0.74%，連跌6周共3.17%。CCL Mass及CCL(中小型單位)較去年12月自己低位跌0.71%及0.49%，重返2017年4月初及4月中時水平。CCL(大型單位)則較今年初自己低位跌1%，重返2017年12月中時水平。
港島區唯一仍有升幅的指數
2023年計，港島是唯一仍有升幅的指數，升1.33%。其他七個指數已蒸發今年升幅，CCL挫1.01%，CCL Mass回落1.02%，CCL(中小型單位)跌0.74%，CCL(大型單位)瀉2.21%，九龍下滑1.85%，新界東跌1.6%，新界西挫1.88%。
138個成分屋苑中，多達120個、即約87%屋苑調整實用呎價按月回落，其中尖沙咀港景峯及青衣青怡花園分別急瀉17.1%及13.8%，至19,514元及11,248元。北角賽西湖大廈挫12.1%，至19,986元。其他跌幅超過一成屋苑包括九龍灣德福花園、淘大花園、美孚曼克頓山、沙田第一城，以及荃灣麗城花園。
今天(20日)公布的指數，根據今年10月9日至15日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成的交易是在今年9月25日至10月1日簽臨時買賣合約，是9月27日財政司司長放風樓市或有望減辣當周的市況。