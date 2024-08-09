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地產
2024-08-09 16:56:46

CCL按周跌0.11% 市場觀望減息 短期窄幅偏軟｜樓價走勢

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CCL按周跌0.11% 市場觀望減息 短期窄幅偏軟｜樓價走勢

CCL按周跌0.11% 市場觀望減息 短期窄幅偏軟｜樓價走勢

二手樓價低位爭持。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報140.96點，按周跌0.11%，是反映720日屯門黃金海灣‧意嵐首輪沽清及721日啟德柏蔚森III首輪銷售當周的市況。在一手新盤低價開售及觀望減息的情況下，二手市場處於拉鋸局面，成交淡靜，近5CCL140141點反覆爭持。二手樓市觀望氣氛濃厚，相信短期整體樓價走勢窄幅偏軟。

本周CCL仍處於近8年低位，重返20169月底時水平，2024年累跌4.25%。指數較20218191.34點歷史高位跌26.33%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌1.44%。今周市場憂慮美國經濟衰退，環球股市大幅波動，9月聯儲局減息預期升溫，對本地二手樓價的影響將於8月下旬公布的CCL才開始反映。

CCL按周跌0.11% 市場觀望減息 短期窄幅偏軟｜樓價走勢

本周CCL仍處於近8年低位，重返2016年9月底時水平，2024年累跌4.25%。

新界東樓價連跌3周共1.70%

四區方面，九龍CCL_Mass139.84點，按周升0.76%，連升3周共1.36%，指數仍於201610月中水平徘徊。新界西CCL_Mass129.90點，按周升0.29%，連跌2周後回穩，指數重返20172月中水平。新界東CCL_Mass152.79點，按周跌0.16%，連跌3周共1.70%，指數繼續處於20172月中水平。港島CCL_Mass139.15點，按周跌1.14%，指數重返20167月初水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass141.53點，按周微升0.01%CCL(中小型單位)140.19點，按周微升0.01%CCL MassCCL(中小型單位)齊升2周，分別累升0.21%0.14%，兩者繼續於近8年低位徘徊，同樣重返20169月底水平。CCL(大型單位)144.82點，按周跌0.69%，終止2周連升，繼續處於逾7年半低位，重返20171月中水平。

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四區方面兩跌兩升，九龍CCL_Mass報139.84點，連升3周共1.36%。

今天(9)的指數，根據2024729日至84日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成半的交易是在2024715日至721日簽臨時買賣合約，是717日沙田小瀝源源順圍住宅地以6.19億元批出，720日屯門黃金海灣‧意嵐首輪即日沽清，721日啟德柏蔚森III首輪銷售當周的市況。

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