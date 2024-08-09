CCL按周跌0.11% 市場觀望減息 短期窄幅偏軟｜樓價走勢

二手樓價低位爭持。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報140.96點，按周跌0.11%，是反映7月20日屯門黃金海灣‧意嵐首輪沽清及7月21日啟德柏蔚森III首輪銷售當周的市況。在一手新盤低價開售及觀望減息的情況下，二手市場處於拉鋸局面，成交淡靜，近5周CCL於140到141點反覆爭持。二手樓市觀望氣氛濃厚，相信短期整體樓價走勢窄幅偏軟。

本周CCL仍處於近8年低位，重返2016年9月底時水平，2024年累跌4.25%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌26.33%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌1.44%。今周市場憂慮美國經濟衰退，環球股市大幅波動，9月聯儲局減息預期升溫，對本地二手樓價的影響將於8月下旬公布的CCL才開始反映。