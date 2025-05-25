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地產
2025-05-25 16:25:12

CCL按周跌0.34% 財案後近9周次低 中原：短期樓價受壓走勢反覆

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CCL按周跌0.34% 財案後近9周次低 中原：短期樓價受壓走勢反覆

CCL按周跌0.34% 財案後近9周次低 中原：短期樓價受壓走勢反覆

二手樓價走勢續跌，中原城市領先指數CCL最新報136.24點，按周跌0.34%，指數為《財政預算案》後近9周次低。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，整體樓價繼續好淡爭持，CCL連續8周於136點水平窄幅波動，最高136.90點，最低136.24點。雖然H按實際按息跌穿2厘，創近3年新低，但二手買家仍持觀望態度，加上發展商以低價策略促銷多個新盤，相信短期二手樓價受壓，走勢反覆調整。CCL距離第二季目標133點，現時相差3.24點或2.38%

楊明儀表示，CCL仍處於逾8年半低位未變，在20168月底水平徘徊。財案後9CCL六升三跌，樓價升幅收窄至1%2025年樓價暫時累跌1.02%。指數較20249月首次減息前135.86點低位升0.28%，較20218191.34點歷史高位跌28.8%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌4.74%519日沙田新盤「UNI Residence」公布首張價單50伙，522H按息跌穿2厘，創20226月後近3年新低，524日西沙新盤「SIERRA SEA」第1B期第三輪價單推售216伙，對本地二手樓價的影響將於下月中旬公布的CCL才開始反映。

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CCL按周跌0.34% 財案後近9周次低 中原：短期樓價受壓走勢反覆 CCL按周跌0.34% 財案後近9周次低 中原：短期樓價受壓走勢反覆

新界西急挫近2% 跌幅10周以來最大

四區樓價表現「兩升兩跌」，走勢反覆。新界西CCL_Mass123.74點，按周跌1.96%，跌幅10周以來最大。九龍CCL_Mass135.29點，按周跌0.11%，連升2周後回軟。

至於港島CCL_Mass135.75點，按周升0.13%，連升2周共0.76%。新界東CCL_Mass151點，按周升2.59%，升幅204(20216月後)以來最大。港島及新界東指數，分別處於20165月底及20171月底水平。而九龍及新界西指數，同樣處於20169月底水平。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass137.23點，按周微跌0.01%，連續7周於137點爭持。CCL(中小型單位)136.01點，按周回落0.23%，連續8周於136點爭持。CCL(大型單位)137.44點，按周下滑0.81%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)三大指數同樣於20168月底水平徘徊。

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2025年八大樓價指數計，CCL累跌1.02%CCL Mass0.65%CCL(中小型單位)0.72%CCL(大型單位)回落2.42%，港島跌2.04%，九龍升1.11%，新界東升1.77%，新界西下滑3.6%

是次公布的指數，根據今年512日至518日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年428日至54日簽臨時買賣合約，是52日中國表示正在評估與美國進行貿易談判的可能性，53日西沙新盤「SIERRA SEA」第1A(2)期次輪價單銷售288伙即日沽清當周的市況。

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