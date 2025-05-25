CCL按周跌0.34% 財案後近9周次低 中原：短期樓價受壓走勢反覆

二手樓價走勢續跌，中原城市領先指數CCL最新報136.24點，按周跌0.34%，指數為《財政預算案》後近9周次低。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，整體樓價繼續好淡爭持，CCL連續8周於136點水平窄幅波動，最高136.90點，最低136.24點。雖然H按實際按息跌穿2厘，創近3年新低，但二手買家仍持觀望態度，加上發展商以低價策略促銷多個新盤，相信短期二手樓價受壓，走勢反覆調整。CCL距離第二季目標133點，現時相差3.24點或2.38%。
楊明儀表示，CCL仍處於逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊。財案後9周CCL六升三跌，樓價升幅收窄至1%，2025年樓價暫時累跌1.02%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.28%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.8%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.74%。5月19日沙田新盤「UNI Residence」公布首張價單50伙，5月22日H按息跌穿2厘，創2022年6月後近3年新低，5月24日西沙新盤「SIERRA SEA」第1B期第三輪價單推售216伙，對本地二手樓價的影響將於下月中旬公布的CCL才開始反映。
新界西急挫近2% 跌幅10周以來最大
四區樓價表現「兩升兩跌」，走勢反覆。新界西CCL_Mass報123.74點，按周跌1.96%，跌幅10周以來最大。九龍CCL_Mass報135.29點，按周跌0.11%，連升2周後回軟。
至於港島CCL_Mass報135.75點，按周升0.13%，連升2周共0.76%。新界東CCL_Mass報151點，按周升2.59%，升幅204周(2021年6月後)以來最大。港島及新界東指數，分別處於2016年5月底及2017年1月底水平。而九龍及新界西指數，同樣處於2016年9月底水平。
另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.23點，按周微跌0.01%，連續7周於137點爭持。CCL(中小型單位)報136.01點，按周回落0.23%，連續8周於136點爭持。CCL(大型單位)報137.44點，按周下滑0.81%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)三大指數同樣於2016年8月底水平徘徊。
2025年八大樓價指數計，CCL累跌1.02%，CCL Mass跌0.65%，CCL(中小型單位)跌0.72%，CCL(大型單位)回落2.42%，港島跌2.04%，九龍升1.11%，新界東升1.77%，新界西下滑3.6%。
是次公布的指數，根據今年5月12日至5月18日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年4月28日至5月4日簽臨時買賣合約，是5月2日中國表示正在評估與美國進行貿易談判的可能性，5月3日西沙新盤「SIERRA SEA」第1A(2)期次輪價單銷售288伙即日沽清當周的市況。