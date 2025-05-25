CCL按周跌0.34% 財案後近9周次低 中原：短期樓價受壓走勢反覆

二手樓價走勢續跌，中原城市領先指數CCL最新報136.24點，按周跌0.34%，指數為《財政預算案》後近9周次低。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，整體樓價繼續好淡爭持，CCL連續8周於136點水平窄幅波動，最高136.90點，最低136.24點。雖然H按實際按息跌穿2厘，創近3年新低，但二手買家仍持觀望態度，加上發展商以低價策略促銷多個新盤，相信短期二手樓價受壓，走勢反覆調整。CCL距離第二季目標133點，現時相差3.24點或2.38%。

楊明儀表示，CCL仍處於逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊。財案後9周CCL六升三跌，樓價升幅收窄至1%，2025年樓價暫時累跌1.02%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.28%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.8%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.74%。5月19日沙田新盤「UNI Residence」公布首張價單50伙，5月22日H按息跌穿2厘，創2022年6月後近3年新低，5月24日西沙新盤「SIERRA SEA」第1B期第三輪價單推售216伙，對本地二手樓價的影響將於下月中旬公布的CCL才開始反映。