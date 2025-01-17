熱門搜尋:
緬甸詐騙園區 2025請假攻略 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 新店關注組 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-01-17 16:37:50

CCL按周跌0.44% 仍處逾8年低位 中原：新春後有望擺脫窄幅橫行｜樓價走勢

分享：
CCL按周跌0.44% 仍處逾8年低位 中原：新春後有望擺脫窄幅橫行｜樓價走勢

CCL按周跌0.44% 仍處逾8年低位 中原：新春後有望擺脫窄幅橫行｜樓價走勢

adblk5

二手樓價表現反覆，中原城市領先指數CCL最新報138.64點，按周跌0.44%，終止2周連升，指數連續11周於138點上下徘徊，是反映去年122526日聖誕節長假當周的市況。

今年樓價暫升0.73%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，經濟環境不明朗，二手成交淡靜，買家主要入市減價筍盤，而且發展商連環低價推出新盤搶客，預期新春前CCL將持續於136點到140點之間反覆。下周一(120)美國總統特朗普正式上場，如未有重大對華不利措施，則有望釋除市場的疑慮，新春後樓價或有機會擺脫窄幅橫行的局面。2025樓價暫時一周升一周跌，累計升0.73%

adblk6

楊明儀續指，CCL仍處於逾8年低位不變，在20169月底水平徘徊。指數較20249月首次減息前135.86點低位升2.05%，較20218191.34點歷史高位跌27.54%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌3.06%115日將軍澳日出康城12CGRAND SEASONS首輪開售138伙，116日黃竹坑站港島南岸4A期海盈山發售65伙，118日屯門黃金海灣2期珀岸首輪銷售281伙，對本地二手樓價的影響將於20252月上旬公布的CCL才開始反映。

2025年樓價暫時一周升一周跌，累計升0.73%。

2025年樓價暫時一周升一周跌，累計升0.73%。

新界東樓價逆市連升2

四區樓價走勢反覆，上周三升一跌，今周三跌一升。九龍CCL_Mass133.72點，按周跌1.16%，連升2周後回落。新界西CCL_Mass127.22點，按周跌0.76%，連跌3周共1.22%。港島CCL_Mass142.41點，按周跌0.48%，上周急升今周回軟，結束2周連升。新界東CCL_Mass149.92點，按周升0.21%，連升2周共1.04%。港九市區指數，齊於20168月底水平徘徊。新界東及新界西指數，分別於2016 11月中及10月底水平徘徊。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass139.01點，按周跌0.65%CCL(中小型單位)137.88點，按周跌0.52%CCL(大型單位)142.45點，按周微跌0.04%CCL MassCCL(中小型單位)同樣結束2周連升，分別處於20169月中及9月底水平。而CCL(大型單位)仍處於20171月中水平。

今天(17)公布的指數，根據202516日至112日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾六成半的交易是在20241223日至1229日簽臨時買賣合約，是122526日聖誕節長假期當周的市況。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

adblk7
新界東CCL_Mass報149.92點，按周升0.21%，連升2周共1.04%。

新界東CCL_Mass報149.92點，按周升0.21%，連升2周共1.04%。

am730「ESG綠色發展及碳中和大獎2024」現正接受報名 立即了解更多

am730「ESG綠色發展及碳中和大獎2024」現正接受報名 立即了解更多