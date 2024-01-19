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地產
2024-01-19 16:46:04

CCL按周跌0.49% 見近7年新低 四區樓價三跌一微升｜樓價走勢

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CCL按周跌0.49% 見近7年新低 四區樓價三跌一微升｜樓價走勢

CCL按周跌0.49% 見近7年新低 四區樓價三跌一微升｜樓價走勢

二手樓價走勢反覆，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.84點，按周跌0.49%，是反映去年122526日聖誕節長假當周的市況。在利率見頂，預期減息，及政府推出各項救市措施等消息刺激下，聖誕期間二手成交明顯增多，部分買家加快入市減價筍盤，短期樓價走勢有反覆向下跡象。

楊明儀稱，本周CCL3617年新低，重返20172月中時水平，指數比20234168.40點高位累跌12.80%，亦較20218191.34點歷史高位跌23.26%。指數尚未反映拆息回落及發展局停賣住宅地，相信未來數周樓價跌幅可能收窄。CCL只要再跌0.84點或0.57%，便到達新春前146點目標水平。至於11617日恒指大幅下挫兼跌穿萬六關口，對本地二手樓價的影響將於20242月上旬公CCL才開始反映。

CCL按周跌0.49% 見近7年新低 四區樓價三跌一微升｜樓價走勢

中原城市領先指數CCL最新報146.84點，按周跌0.49%，是反映去年12月25至26日聖誕節長假當周的市況。

大型單位跌幅最顯 新界東連跌八周回穩  

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass146.59點，按周跌0.51%CCL(中小型單位)145.52點，按周下滑0.47%CCL MassCCL(中小型單位)齊重返20171月中時水平。CCL(大型單位)153.40點，按周回落0.61%，重返20175月中時水平。

四區樓價三跌1升，走勢各自反覆。新界東CCL_Mass161.16點，按周微升0.01%，連跌8周後回穩，仍處於20173月底時水平。新界西CCL_Mass136.74點，按周跌1.03%，重返20174月初時水平。市區方面，港島CCL_Mass145.10點，按周跌0.14%，連跌4周共4.54%，重返20168月底時水平。九龍CCL_Mass141.14點，按周跌0.69%，重返20171月初時水平。

CCL按周跌0.49% 見近7年新低 四區樓價三跌一微升｜樓價走勢

四區樓價三跌一升，走勢各自反覆。

今天(19)的指數，根據8日至14日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在20231225日至1231日簽臨時買賣合約，是122526日聖誕節長假當周的市況。

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