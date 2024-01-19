CCL按周跌0.49% 見近7年新低 四區樓價三跌一微升｜樓價走勢

二手樓價走勢反覆，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.84點，按周跌0.49%，是反映去年12月25至26日聖誕節長假當周的市況。在利率見頂，預期減息，及政府推出各項救市措施等消息刺激下，聖誕期間二手成交明顯增多，部分買家加快入市減價筍盤，短期樓價走勢有反覆向下跡象。

楊明儀稱，本周CCL創361周、近7年新低，重返2017年2月中時水平，指數比2023年4月168.40點高位累跌12.80%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌23.26%。指數尚未反映拆息回落及發展局停賣住宅地，相信未來數周樓價跌幅可能收窄。CCL只要再跌0.84點或0.57%，便到達新春前146點目標水平。至於1月16及17日恒指大幅下挫兼跌穿萬六關口，對本地二手樓價的影響將於2024年2月上旬公布的CCL才開始反映。