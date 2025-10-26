CCL按周跌0.6% 一區樓價急挫逾2% 中原：短期樓價平穩向升格局未變｜樓價走勢

二手樓價走勢有所回軟，中原城市領先指數CCL最新報141.09點，按周跌0.58%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連升2周後回軟，但企穩141點水平，指數仍為2024年7月底後的64周次高。9月重啟減息後，樓市氣氛轉旺，買家入市信心增強，新盤銷情理想，二手交投活躍，憧憬10月底美國進一步減息，相信短期樓價平穩向升格局未變。第四季CCL目標上試143.02點，現時相差1.93點或1.37%。

楊明儀表示，今年5月拆息回落，樓價開始見底微升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升4.39%，2025年樓價暫時累升2.51%。指數較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升4.6%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升3.85%，較2021年8月191.34點歷史高位跌26.26%。10月20日四中全會在北京召開，21日及26日元朗新盤錦上路「柏瓏III」首輪發售138伙及次輪發售138伙，25日灣仔新盤「woodis」次輪銷售30伙，對本地二手樓價的影響將於2025年11月中旬公布的CCL才開始反映。