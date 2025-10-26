CCL按周跌0.6% 一區樓價急挫逾2% 中原：短期樓價平穩向升格局未變｜樓價走勢

二手樓價走勢有所回軟，中原城市領先指數CCL最新報141.09點，按周跌0.58%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連升2周後回軟，但企穩141點水平，指數仍為2024年7月底後的64周次高。9月重啟減息後，樓市氣氛轉旺，買家入市信心增強，新盤銷情理想，二手交投活躍，憧憬10月底美國進一步減息，相信短期樓價平穩向升格局未變。第四季CCL目標上試143.02點，現時相差1.93點或1.37%。
楊明儀表示，今年5月拆息回落，樓價開始見底微升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升4.39%，2025年樓價暫時累升2.51%。指數較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升4.6%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升3.85%，較2021年8月191.34點歷史高位跌26.26%。10月20日四中全會在北京召開，21日及26日元朗新盤錦上路「柏瓏III」首輪發售138伙及次輪發售138伙，25日灣仔新盤「woodis」次輪銷售30伙，對本地二手樓價的影響將於2025年11月中旬公布的CCL才開始反映。
港九市區樓價跌 新界兩區逆市升
四區樓價方面，港九市區齊跌，新界兩區報升。港島CCL_Mass報140.66點，按周跌2.64%，連升2周後回落，指數仍為2024年7月底後的64周第7高。九龍CCL_Mass報140.21點，按周跌0.42%，指數仍為2024年7月初後的67周次高。新界東CCL_Mass報156.69點，按周升0.06%，連升2周共0.17%，指數為2024年5月中後的75周次高。新界西CCL_Mass報128.95點，按周升0.1%，連升2周共1.15%，指數為2024年12月初後的46周第4高。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報142.43點，按周跌0.76%。CCL(中小型單位)報140.98點，按周跌0.71%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣結束2周連升，指數均仍為2024年6月底後的68周次高。CCL(大型單位)報141.66點，按周微升0.05%，連升2周共2.02%，指數創2025年2月初後的36周新高。
2025年計，八大樓價指數全線齊升，CCL暫時累漲2.51%，CCL Mass上揚3.11%，CCL(中小型單位)增2.91%，CCL(大型單位)升0.58%，港島升1.51%，九龍升4.78%，新界東升5.60%，新界西升0.46%。
是次公布的指數，根據2025年10月13日至10月19日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成半的交易是在2025年9月29日至10月5日簽臨時買賣合約，是9月29日港鐵屯門第16區站第一期物業發展項目截收31份意向書，30日將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」推售198伙，西半山新盤「the MVP」推5伙招標，10月1日美國聯邦政府停擺，2日恒生指數升穿27,000點收市，創逾4年新高當周的市況。