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地產
2025-03-14 16:28:00

CCL按周跌0.71% 創21周新低 一區樓價急挫逾4%最曳｜樓價走勢

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CCL按周跌0.71% 創21周新低 一區樓價急挫逾4%最曳｜樓價走勢

CCL按周跌0.71% 創21周新低 一區樓價急挫逾4%最曳｜樓價走勢

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二手樓價反覆尋底，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.48點，按周跌0.71%，是226日財政預算案前一周的市況。新春後市場釋放購買力，樓市氣氛轉旺，新盤銷售理想，二手交投亦有所增加，部份買家搶先入市低價筍盤，令樓價反覆尋底。今周CCL21周新低，指數較20249月首次減息前135.86點低位，仍有0.46%升幅。放寬印花稅後，一二手市道均向好，如果成交量持續增多，第二季CCL有望見底回升。

今年樓價累跌0.84%

楊明儀續指，CCL繼續處於逾8年半低位，在20168月底水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.84%。指數較20218191.34點歷史高位跌28.67%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌4.57%310日恒指失守24000點關口，313日天水圍YOHO WEST PARKSIDE第三輪108伙全數沽清，315日大埔上然首輪銷售228伙，對本地二手樓價的影響將於20254月上旬公布的CCL才開始反映。至於下周四(320)美國聯儲局公布議息結果，則於4月中旬的CCL才反映。

CCL繼續處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.84%。

CCL繼續處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.84%。

大單位樓價連跌8周

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass136.82點，按周跌0.73%CCL(中小型單位)135.95點，按周跌0.74%CCL MassCCL(中小型單位)同樣處於20168月底水平。CCL(大型單位)139.11點，按周跌0.57%，連跌8周共2.39%，指數創441(8年半)新低，重返20169月底水平。

四區樓價二升二跌，走勢各自反覆。港島CCL_Mass134.36點，按周急挫4.38%，跌幅為121(202211月中)以來最大。新界西CCL_Mass122.45點，按周跌2.00%，連跌2周共2.21%。新界東CCL_Mass151.56點，按周升0.80%，連升3周共1.68%。九龍CCL_Mass135.75點，按周升1.97%，連跌3周後回升。港島、九龍及新界東指數，分別於20165月底、9月底及20172月初水平徘徊。而新界西指數則創441(8年半)新低，重返20169月底水平。

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四區樓價二升二跌，港島CCL_Mass報134.36點，按周急挫4.38%。

四區樓價二升二跌，港島CCL_Mass報134.36點，按周急挫4.38%。

今天(14)公布的指數，根據202533日至39日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2025217日至223日簽臨時買賣合約，是219日北角皇都次輪推售88伙，九龍城南首及鴨脷洲Coasto公布首張價單，東涌第106B區住宅地批出，221日長沙灣Belgravia Place 2期公布首張價單，恒生指數收市創約3年高位，222日元朗朗天峰首輪開售250伙沽清當周的市況。

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