CCL按周跌0.71% 創21周新低 一區樓價急挫逾4%最曳｜樓價走勢

二手樓價反覆尋底，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.48點，按周跌0.71%，是2月26日財政預算案前一周的市況。新春後市場釋放購買力，樓市氣氛轉旺，新盤銷售理想，二手交投亦有所增加，部份買家搶先入市低價筍盤，令樓價反覆尋底。今周CCL創21周新低，指數較2024年9月首次減息前135.86點低位，仍有0.46%升幅。放寬印花稅後，一二手市道均向好，如果成交量持續增多，第二季CCL有望見底回升。

今年樓價累跌0.84%

楊明儀續指，CCL繼續處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.84%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.67%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.57%。3月10日恒指失守24000點關口，3月13日天水圍YOHO WEST PARKSIDE第三輪108伙全數沽清，3月15日大埔上然首輪銷售228伙，對本地二手樓價的影響將於2025年4月上旬公布的CCL才開始反映。至於下周四(3月20日)美國聯儲局公布議息結果，則於4月中旬的CCL才反映。