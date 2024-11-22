CCL按周跌0.71% 連升2周後回軟 中原：挑戰140點有阻力｜樓價走勢

DOUBLE COAST I加推5伙下周二發售 最平762萬 周末開放現樓示範單位(有片)｜啟德新盤

減息前夕樓市觀望氛圍濃，二手樓價回跌，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.81點，按周跌0.71%，是11月初美國大選及聯儲局議息之前一周的市況。市場觀望氣氛濃厚，二手成交減慢，樓價連升2周後回軟。CCL仍高於9月首次減息前135.86點低位，近7周五升二跌，累升1.44%。惟早前不少筍盤已被消化，二手樓市開始出現拉鋸，CCL挑戰140點水平或有阻力。

今年樓價累跌6.39%

楊明儀續指，CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.39%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.98%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.64%。11月19日元朗洪水橋滙都II公布首張價單81伙，11月23日北角101 Kings Road首輪推售157伙，對本地二手樓價的影響將於12月中旬公布的CCL才開始反映。