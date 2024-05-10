CCL撤辣後五升三跌 按周再瀉0.12% 近月146點水平反覆｜樓價走勢

二手樓價繼續反覆，暫未跌穿撤辣後低位。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.30點，按周跌0.12%，是4月17日市傳大型銀行削按揭現金回贈至零並收緊審批，以及何文田朗賢峯IIB期開價和將軍澳PARK SEASONS首輪開售當周的市況。CCL連跌2周共0.40%，但跌幅溫和，未有跌穿低位，近4周持續於146點水平窄幅徘徊。一手新盤搶佔市場購買力，二手繼續拉鋸受壓，樓價反覆牛皮。撤辣後8周計，CCL五升三跌累升2.29%，期間指數最高147.08點，較撤辣前的最低143.02點，上下波幅僅4.06點。

CCL繼續處於逾7年低位，在2017年1月底水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌23.54%，較2023年4月168.40點高位跌13.12%，而2024年暫時跌0.62%。展望短期樓價仍然於145點到150點之間反覆爭持，未有向上或向下的訊號，未來走勢仍待觀察。5月6日恒生調高轉按息率，5月7日滙豐取消樓花按揭回贈，5月11日元朗The YOHO Hub II首輪銷售210伙，對本地二手樓價的影響將於5月下旬公布的CCL才開始反映。