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地產
2024-05-03 16:30:18

CCL撤辣後再現跌勢 按周挫0.28% 料短期內窄幅徘徊｜樓價走勢

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CCL撤辣後再現跌勢 按周挫0.28% 料短期內窄幅徘徊｜樓價走勢

CCL撤辣後再現跌勢 按周挫0.28% 料短期內窄幅徘徊｜樓價走勢

二手樓價走勢反復，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.48點，按周跌0.28%，是411日將軍澳日出康城12BPARK SEASONS公布首張價單當周的市況。CCL連升2周後回軟，近3周在146點水平反覆爭持。市場繼續聚焦一手新盤，二手市況受壓，樓價處於牛皮悶局，相信短期CCL仍然於145點到150點之間窄幅徘徊。撤辣後，CCL擺脫撤辣前的143.02點低位，近7周五升二跌累升2.42%

楊明儀續指，CCL仍處於逾7年低位，在20171月底水平徘徊。指數較20218191.34點歷史高位跌23.45%，較20234168.40點高位跌13.02%，而2024年暫時微跌0.50%CCL距離150點目標，現時相差3.52點或2.40%430日元朗The YOHO Hub II公布首張價單188伙，52日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，對本地二手樓價的影響將於5月下旬公CCL才開始反映。

CCL撤辣後再現跌勢 按周瀉0.28% 料短期內窄幅徘徊｜樓價走勢

CCL仍處於逾7年低位，在2017年1月底水平徘徊。

四區樓市二升二跌 港島連跌2周共2.28%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass146.89點，按周微升0.03%CCL(中小型單位)145.86點，按周升0.10%CCL MassCCL(中小型單位)齊升3周，分別累升0.96%1.24%，兩個指數同樣仍在20171月中水平徘徊。CCL(大型單位)149.63點，按周跌2.06%，連升2周後回落，指數在20173月底水平徘徊。

四區樓價二升二跌，繼續各自反覆。九龍CCL_Mass143.64點，按周升0.89%，連升3周共2.14%，但指數仍在20171月初水平徘徊。新界東CCL_Mass160.09點，按周升0.63%，連升2周共1.49%，繼續於20173月底水平徘徊。港島CCL_Mass145.93點，按周跌1.20%，連跌2周共2.28%，指數於20169月中水平徘徊。新界西CCL_Mass134.37點，按周跌0.32%，繼續處於20173月中水平。

CCL撤辣後再現跌勢 按周瀉0.28% 料短期內窄幅徘徊｜樓價走勢

新界東CCL_Mass報160.09點，按周升0.63%，連升2周共1.49%，繼續於2017年3月底水平徘徊。

今天(3)的指數，根據2024422日至428日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在202448日至414日簽臨時買賣合約，是411日將軍澳日出康城12BPARK SEASONS公布首張價單138伙，以及413日黃竹坑港島南岸第3BBlue Coast次輪開售價單184伙當周的市況。

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