CCL撤辣後再現跌勢 按周挫0.28% 料短期內窄幅徘徊｜樓價走勢

二手樓價走勢反復，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.48點，按周跌0.28%，是4月11日將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS公布首張價單當周的市況。CCL連升2周後回軟，近3周在146點水平反覆爭持。市場繼續聚焦一手新盤，二手市況受壓，樓價處於牛皮悶局，相信短期CCL仍然於145點到150點之間窄幅徘徊。撤辣後，CCL擺脫撤辣前的143.02點低位，近7周五升二跌累升2.42%。

楊明儀續指，CCL仍處於逾7年低位，在2017年1月底水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌23.45%，較2023年4月168.40點高位跌13.02%，而2024年暫時微跌0.50%。CCL距離150點目標，現時相差3.52點或2.40%。4月30日元朗The YOHO Hub II公布首張價單188伙，5月2日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，對本地二手樓價的影響將於5月下旬公布的CCL才開始反映。