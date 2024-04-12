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地產
2024-04-12 17:01:42

CCL撤辣後首挫1.5% 連升3周後回軟 新盤低價促銷搶去焦點｜樓價指數

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CCL撤辣後首挫1.5% 連升3周後回軟 新盤低價促銷搶去焦點｜樓價指數

CCL撤辣後首挫1.5% 連升3周後回軟 新盤低價促銷搶去焦點｜樓價指數

二手樓價受惠撤辣連升3周後首現跌勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報144.88點，按周跌1.50%，是321日美國聯儲局連續5次會議維持利率不變當周的市況。但多個九龍大型新盤包括長沙灣Belgravia Place，九龍灣泰峯，將軍澳日出康城第12ASEASONS PLACE相繼低價促銷搶去市場焦點，影響二手成交減慢，樓價連升3周後回軟。CCL仍然高於撤辣前的143.02點低位，短期樓價開始出現反覆爭持跡象，料CCL將於145點到150點之間窄幅徘徊。

楊明儀續指，CCL仍處於逾7年低位，在20171月中水平徘徊，較20218191.34點歷史高位跌24.28%，較20234168.40點高位跌13.97%，而2024年則累跌1.58%。第二季CCL目標上試150點，現時相差5.12點或3.53%411日美國通脹數據高於預期，市場憂慮推遲減息，及411日將軍澳日出康城12BPARK SEASONS公布首張價單138伙，對本地二手樓價的影響將於5月上旬公布的CCL才開始反映。

CCL撤辣後首挫1.5% 連升3周後回軟 新盤低價促銷搶去焦點｜樓價指數

中原城市領先指數CCL最新報144.88點，按周跌1.50%。

九龍樓價連跌兩周共2.11% 惟新界見升

四區樓價三跌一升，走勢各自反覆。港島CCL_Mass145.69點，按周跌0.97%，結束2周連升，於20169月初水平徘徊。九龍CCL_Mass140.63點，按周跌1.68%，連跌2周共2.11%，在20171月初水平徘徊。新界西CCL_Mass133.29點，按周跌1.86%，連升3周後回軟，繼續處於20172月底水平。新界東CCL_Mass159.99點，按周升0.10%，連升2周共1.39%，仍於20173月底水平徘徊。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass145.50點，按周跌1.22%CCL(中小型單位)144.07點，按周跌1.48%CCL MassCCL(中小型單位)齊終止3周連升，相信同樣進入短期反覆階段，指數分別在201611月初及11月中水平徘徊。CCL(大型單位)148.98點，按周跌1.59%，連跌2周共1.78%，指數在20173月底水平徘徊。

CCL撤辣後首挫1.5% 連升3周後回軟 新盤低價促銷搶去焦點｜樓價指數

四區樓價三跌一升，走勢各自反覆，港島CCL_Mass報145.69點，按周跌0.97%。

今日(12)公布的指數，根據202441日至47日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在2024318日至324日簽臨時買賣合約，是321日美國聯儲局連續5次會議維持利率不變，以及323日將軍澳日出康城第12ASEASONS PLACE首輪發售當周的市況。

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