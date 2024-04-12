CCL撤辣後首挫1.5% 連升3周後回軟 新盤低價促銷搶去焦點｜樓價指數

二手樓價受惠撤辣連升3周後首現跌勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報144.88點，按周跌1.50%，是3月21日美國聯儲局連續5次會議維持利率不變當周的市況。但多個九龍大型新盤包括長沙灣Belgravia Place，九龍灣泰峯，將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE相繼低價促銷搶去市場焦點，影響二手成交減慢，樓價連升3周後回軟。CCL仍然高於撤辣前的143.02點低位，短期樓價開始出現反覆爭持跡象，料CCL將於145點到150點之間窄幅徘徊。

楊明儀續指，CCL仍處於逾7年低位，在2017年1月中水平徘徊，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.28%，較2023年4月168.40點高位跌13.97%，而2024年則累跌1.58%。第二季CCL目標上試150點，現時相差5.12點或3.53%。4月11日美國通脹數據高於預期，市場憂慮推遲減息，及4月11日將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS公布首張價單138伙，對本地二手樓價的影響將於5月上旬公布的CCL才開始反映。