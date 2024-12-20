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地產
2024-12-20 16:45:29

CCL止跌回升0.41% 長假將至買家暫緩入市 樓價反覆爭持｜樓市走勢

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CCL止跌回升0.41% 長假將至買家暫緩入市 樓價反覆爭持｜樓市走勢

CCL止跌回升0.41% 長假將至買家暫緩入市 樓價反覆爭持｜樓市走勢

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二手樓價止跌回升，反覆爭持的局面未變。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.16點，按周升0.41%，終止2周連跌，是121日中央政府恢復深圳一簽多行政策當周的市況。

她續指，CCL連續7周於138點水平徘徊，期間43跌，最高138.80點，最低137.59點。市場上筍盤大部分已被消耗，而且聖誕長假將至，節日氣氛濃厚，買家暫緩入市，二手成交持續淡靜，樓價反覆爭持的局面未變。相信短期CCL繼續於136點到140點之間徘徊。昨天本地銀行宣佈第三次減息後的市況，仍有待觀察。

今年樓價累跌6.15%

CCL繼續處於逾8年低位，在20169月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.15%。指數較20249月首次減息前135.86點低位升1.69%，較20218191.34點歷史高位跌27.79%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌3.40%1219日美國聯儲局宣佈減息0.25厘，本港主要銀行宣佈下調最優惠利率0.125厘，1218日港鐵東涌東站第一期物業發展項目合計收到4份標書，對本地二手樓價的影響將於20251月上旬公布的CCL才開始反映。

CCL止跌回升0.41% 長假將至買家暫緩入市 樓價反覆爭持｜樓市走勢

CCL連續7周於138點水平徘徊，期間4升3跌，最高138.80點，最低137.59點。

四區樓價指數，今周三升一跌，上周三跌一升，走勢反覆。九龍CCL_Mass133.76點，按周升0.91%，連跌6周後回升。港島CCL_Mass138.08點，按周升0.34%。新界西CCL_Mass128.41點，按周微升0.03%。新界東CCL_Mass149.93點，按周跌0.56%。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別於20167月初、8月底、11月中及12月中水平徘徊。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass138.26點，按周升0.30%CCL(中小型單位)137.24點，按周升0.45%CCL(大型單位)142.69點，按周升0.27%。上述三大指數同樣結束2周連跌，CCL MassCCL(中小型單位)齊處於20169月中水平，而CCL(大型單位)則處於20171月中水平。

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四區樓價指數，今周三升一跌，上周三跌一升，走勢反覆。

四區樓價指數，今周三升一跌，上周三跌一升，走勢反覆。

新界區樓價跑輸大市

2024年八大樓價指數計，新界東累跌7.05%，新界西跌6.95%CCL(大型單位)6.91%CCL6.15%CCL Mass6.14%CCL(中小型單位)5.99%，九龍跌5.66%，港島跌5.21%

今天(20241220)公佈的指數，根據2024129日至1215日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在20241125日至121日簽臨時買賣合約，是1130日元朗洪水橋滙都II次輪推售90伙，121日中央政府恢復深圳市赴香港旅遊一簽多行政策當周的市況。

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