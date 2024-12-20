CCL止跌回升0.41% 長假將至買家暫緩入市 樓價反覆爭持｜樓市走勢

二手樓價止跌回升，反覆爭持的局面未變。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.16點，按周升0.41%，終止2周連跌，是12月1日中央政府恢復深圳一簽多行政策當周的市況。

她續指，CCL連續7周於138點水平徘徊，期間4升3跌，最高138.80點，最低137.59點。市場上筍盤大部分已被消耗，而且聖誕長假將至，節日氣氛濃厚，買家暫緩入市，二手成交持續淡靜，樓價反覆爭持的局面未變。相信短期CCL繼續於136點到140點之間徘徊。昨天本地銀行宣佈第三次減息後的市況，仍有待觀察。

今年樓價累跌6.15%

CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.15%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.69%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.79%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.40%。12月19日美國聯儲局宣佈減息0.25厘，本港主要銀行宣佈下調最優惠利率0.125厘，12月18日港鐵東涌東站第一期物業發展項目合計收到4份標書，對本地二手樓價的影響將於2025年1月上旬公布的CCL才開始反映。