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地產
2023-09-29 17:04:30

CCL第三季累瀉5.48% 兩區樓價已蒸發年內升幅

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CCL第三季累瀉5.48% 兩區樓價已蒸發年內升幅

CCL第三季累瀉5.48% 兩區樓價已蒸發年內升幅

二手樓價跌勢未止，中原城市領先指數CCL最新報158.12點，按周跌0.46%，指數創35周新低，重返今年1月初時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周指數是反映98日滙豐銀行宣布918日起上調新造H按封頂息0.5厘當周的市況。利率高企，樓市觀望氣氛濃厚，樓價跌勢持續，CCL連跌7周共4.41%。對比今年4168.40點高位，近24周累跌6.1%2023年整體樓價升幅收窄至0.86%，升幅快將被完全蒸發。

以正式買賣合約日期計，2023年第三季八大樓價指數齊跌，CCL累瀉5.48%CCL Mass6.08%CCL(中小型單位)下滑6.13%CCL(大型單位)2.4%。港島挫4.23%，九龍回落8.42%，新界東跌5.26%，新界西跌5.31%

楊明儀表示，美國可能會再加息1次，政府放寬樓花按保未見成效，屯門新盤滯銷，在多個利淡因素影響下，樓價下調未變。現時CCL距離202212156.37點低位，僅相差1.75點或1.11%CCL只要再跌10.12點或6.4%便到達第四季目標148點水平。周三(27)財政司長陳茂波放風樓市或減辣有望，對香港樓價的影響將會在10月下旬公布的CCL才開始陸續反映。

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CCL第三季累瀉5.48% 兩區樓價已蒸發年內升幅

CCL最新報158.12點，按周跌0.46%，指數創35周新低，重返今年1月初時水平。

新界東本周挫1.8%表現最差

四區樓價錄得「三跌一升」，港島CCL_Mass162.11點，按周跌0.52%，連跌2周共0.84%。九龍CCL_Mass150.56點，按周挫0.81%，連跌4周共4%，指數重返202212月時水平。新界東CCL_Mass169.01點，按周瀉1.81%，連跌3周共4.42%，指數重返今年1月時水平。新界西CCL_Mass146.29點，按周升0.86%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass157.85點，按周跌0.52%CCL(中小型單位)156.49點，按周下滑0.53%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌7周，分別累跌4.82%4.79%，兼齊重返今年1月初時水平。CCL(大型單位)166.15點，按周回落0.15%，連跌3周共1.29%，指數重返今年5月時水平。

本周九龍及新界東樓價亦已蒸發今年升幅。2023年計，九龍跌0.15%，新界東跌0.59%CCL(大型單位)0.31%CCL0.86%CCL Mass0.99%CCL(中小型單位)1.13%，港島飆3.98%，新界西升0.60%

CCL第三季累瀉5.48% 兩區樓價已蒸發年內升幅

四區樓價錄得「三跌一升」，新界東CCL_Mass報169.01點，按周瀉1.81%。

近78%成分屋苑呎價按月下跌 港景峯挫逾17%

138個成分屋苑中，有107個、即近78%屋苑調整實用呎價按月回落，其中尖沙咀港景峯大插17.8%，報21,180元；沙田第一城及天水圍嘉湖山莊分別挫13.8%13.7%，報12,065元及9,087元。其他跌幅超過一成屋苑包括九龍站擎天半島、將軍澳新都城及屯門邁亞美海灣。

今天(29)公布的指數，根據今年918日至24日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在今年94日至10日簽臨時買賣合約，是今年98日滙豐銀行宣布918日起上調新造H按封頂息半厘當周的市況。

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