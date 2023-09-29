CCL第三季累瀉5.48% 兩區樓價已蒸發年內升幅

二手樓價跌勢未止，中原城市領先指數CCL最新報158.12點，按周跌0.46%，指數創35周新低，重返今年1月初時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周指數是反映9月8日滙豐銀行宣布9月18日起上調新造H按封頂息0.5厘當周的市況。利率高企，樓市觀望氣氛濃厚，樓價跌勢持續，CCL連跌7周共4.41%。對比今年4月168.40點高位，近24周累跌6.1%，2023年整體樓價升幅收窄至0.86%，升幅快將被完全蒸發。

以正式買賣合約日期計，2023年第三季八大樓價指數齊跌，CCL累瀉5.48%，CCL Mass挫6.08%，CCL(中小型單位)下滑6.13%，CCL(大型單位)跌2.4%。港島挫4.23%，九龍回落8.42%，新界東跌5.26%，新界西跌5.31%。

楊明儀表示，美國可能會再加息1次，政府放寬樓花按保未見成效，屯門新盤滯銷，在多個利淡因素影響下，樓價下調未變。現時CCL距離2022年12月156.37點低位，僅相差1.75點或1.11%。CCL只要再跌10.12點或6.4%便到達第四季目標148點水平。周三(27日)財政司長陳茂波放風樓市或減辣有望，對香港樓價的影響將會在10月下旬公布的CCL才開始陸續反映。