CCL第三季累瀉5.48% 兩區樓價已蒸發年內升幅

二手樓價跌勢未止，中原城市領先指數CCL最新報158.12點，按周跌0.46%，指數創35周新低，重返今年1月初時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周指數是反映9月8日滙豐銀行宣布9月18日起上調新造H按封頂息0.5厘當周的市況。利率高企，樓市觀望氣氛濃厚，樓價跌勢持續，CCL連跌7周共4.41%。對比今年4月168.40點高位，近24周累跌6.1%，2023年整體樓價升幅收窄至0.86%，升幅快將被完全蒸發。
以正式買賣合約日期計，2023年第三季八大樓價指數齊跌，CCL累瀉5.48%，CCL Mass挫6.08%，CCL(中小型單位)下滑6.13%，CCL(大型單位)跌2.4%。港島挫4.23%，九龍回落8.42%，新界東跌5.26%，新界西跌5.31%。
楊明儀表示，美國可能會再加息1次，政府放寬樓花按保未見成效，屯門新盤滯銷，在多個利淡因素影響下，樓價下調未變。現時CCL距離2022年12月156.37點低位，僅相差1.75點或1.11%。CCL只要再跌10.12點或6.4%便到達第四季目標148點水平。周三(27日)財政司長陳茂波放風樓市或減辣有望，對香港樓價的影響將會在10月下旬公布的CCL才開始陸續反映。
新界東本周挫1.8%表現最差
四區樓價錄得「三跌一升」，港島CCL_Mass報162.11點，按周跌0.52%，連跌2周共0.84%。九龍CCL_Mass報150.56點，按周挫0.81%，連跌4周共4%，指數重返2022年12月時水平。新界東CCL_Mass報169.01點，按周瀉1.81%，連跌3周共4.42%，指數重返今年1月時水平。新界西CCL_Mass報146.29點，按周升0.86%。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報157.85點，按周跌0.52%。CCL(中小型單位)報156.49點，按周下滑0.53%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌7周，分別累跌4.82%及4.79%，兼齊重返今年1月初時水平。CCL(大型單位)報166.15點，按周回落0.15%，連跌3周共1.29%，指數重返今年5月時水平。
本周九龍及新界東樓價亦已蒸發今年升幅。2023年計，九龍跌0.15%，新界東跌0.59%，CCL(大型單位)跌0.31%。CCL升0.86%，CCL Mass升0.99%，CCL(中小型單位)升1.13%，港島飆3.98%，新界西升0.60%。
近78%成分屋苑呎價按月下跌 港景峯挫逾17%
138個成分屋苑中，有107個、即近78%屋苑調整實用呎價按月回落，其中尖沙咀港景峯大插17.8%，報21,180元；沙田第一城及天水圍嘉湖山莊分別挫13.8%及13.7%，報12,065元及9,087元。其他跌幅超過一成屋苑包括九龍站擎天半島、將軍澳新都城及屯門邁亞美海灣。
今天(29日)公布的指數，根據今年9月18日至24日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在今年9月4日至10日簽臨時買賣合約，是今年9月8日滙豐銀行宣布9月18日起上調新造H按封頂息半厘當周的市況。