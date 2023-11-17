CCL終止4周連跌微升0.23% 減辣後樓價回穩 中原：短期下調方向不變｜樓價指數

二手樓價走勢成功止跌，中原城市領先指數CCL最新報153.94點，按周微升0.23%，終止4周連跌，惟仍為343周、逾6年半第3低，繼續處於2017年4月中時水平。今年CCL暫跌1.81%，指數比今年4月168.40點高位累跌8.59%，亦較2022年12月156.37點低位跌1.55%。CCL距離第四季目標148點，現時只差5.94點或3.86%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，是次指數為上月25日《施政報告》當周的市況。政府宣布「減辣」後，刺激樓價單周回穩；不過高息環境持續，新盤銷售緩慢，二手交投疲弱，短期整體樓價下調方向不變。

楊明儀表示，昨日(16日)市區重建局九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目共接獲6份標書，對香港樓價的影響將會在12月上旬公布的CCL才開始陸續反映。