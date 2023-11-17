CCL終止4周連跌微升0.23% 減辣後樓價回穩 中原：短期下調方向不變｜樓價指數

二手樓價走勢成功止跌，中原城市領先指數CCL最新報153.94點，按周微升0.23%，終止4周連跌，惟仍為343周、逾6年半第3低，繼續處於2017年4月中時水平。今年CCL暫跌1.81%，指數比今年4月168.40點高位累跌8.59%，亦較2022年12月156.37點低位跌1.55%。CCL距離第四季目標148點，現時只差5.94點或3.86%。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，是次指數為上月25日《施政報告》當周的市況。政府宣布「減辣」後，刺激樓價單周回穩；不過高息環境持續，新盤銷售緩慢，二手交投疲弱，短期整體樓價下調方向不變。
楊明儀表示，昨日(16日)市區重建局九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目共接獲6份標書，對香港樓價的影響將會在12月上旬公布的CCL才開始陸續反映。
新界東本周表現最佳
四區樓價本周齊升，帶動整體樓價短暫企穩。新界東CCL_Mass報169.63點，按周上揚1.01%，連升2周共2.44%。新界西CCL_Mass報141.53點，按周增0.28%，終止2周連跌，仍處於2017年5月底時水平。
市區方面，九龍CCL_Mass報147.99點，按周漲0.31%，連升3周共1.51%，指數仍在2017年3月底水平徘徊。港島CCL_Mass報155.76點，按周升0.23%，連跌2周後回穩，但仍處於2017年1月中時水平。
另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報154.25點，按周升0.4%。CCL(中小型單位)報153.01點，按周增0.35%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束4周連跌，但指數仍重返2017年3月底及4月中時水平。CCL(大型單位)報158.61點，按周跌0.36%，連跌10周共5.77%，指數創逾6年新低，重返2017年10月底時水平。
2023年計，八大樓價指數齊跌。CCL挫1.81%，CCL Mass跌1.32%，CCL(中小型單位)跌1.12%，CCL(大型單位)下滑4.83%，港島跌0.09%，九龍瀉1.85%，新界東跌0.22%，新界西挫2.68%。
沙田第一城呎價按月勁飆16% 港島屋苑跌幅較大
138個成分屋苑中，有88個、即約64%屋苑調整實用呎價按月下跌，跌幅最大為會展中心會展閣，瀉19.2%，報19,058元；其次為貝沙灣，跌幅達12.6%，報23,979元；深灣軒挫11.8%，呎價報16,352元；杏花邨及港運城齊跌逾9%。
至於50個呎價錄得按月升幅的屋苑中，表現最佳為沙田第一城，飆16%，報13,930元。柏景灣上揚9.6%，報20,173元；太古城升6.5%，報15,804元。
今日(17日)公布的指數，根據今年11月6日至12日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近九成的交易是在今年10月23日至29日簽臨時買賣合約，是10月25日《施政報告》政府宣布「減辣」當周的市況。