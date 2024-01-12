熱門搜尋:
深圳Costco 農曆新年2024 輕鐵 觀塘車禍 流感 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-12 16:50:25

CCL終止7周連跌 單周回穩升0.24% 中原：走勢由跌轉反覆｜樓價走勢

分享：
CCL終止7周連跌 單周回穩升0.24% 中原：走勢由跌轉反覆｜樓價走勢

CCL終止7周連跌 單周回穩升0.24% 中原：走勢由跌轉反覆｜樓價走勢

二手樓價跌勢暫緩，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報147.57點，按周升0.24%，終止7周連跌。反映1214日美國暫停加息後首周，市場預期利率見頂及憧憬減息，而且1219日政府公布投資移民計劃，為樓市帶來正面訊息。市場氣氛好轉，二手成交逐漸增多，相信整體樓價走勢將由連跌轉為反覆，CCL跌幅有望逐步收窄。

楊明儀稱，CCL單周回穩，但指數仍為360周、近7年次低，繼續於20172月中水平徘徊。CCL20234168.40點高位累跌12.37%，亦較20218191.34點歷史高位跌22.88%。明日(13)黃大仙新盤薈鳴首輪開售165伙，收票反應理想，對本地二手樓價的影響將於20242月上旬公布的CCL才開始反映。上周政府公布暫停賣住宅地救市，未來數周樓市跌勢有機會減慢。現時CCL距離新春前目標146點，只差1.57點或1.06%

CCL終止7周連跌 單周回穩升0.24% 中原：走勢由跌轉反覆｜樓價走勢

中原城市領先指數CCL最新報147.57點，按周升0.24%，終止7周連跌。

四區二升二跌 新界東跌8周共5.01%

四區樓價錄得二升二跌，分別為九龍和新界西升，港島及新界東續跌。新界東CCL_Mass161.14點，按周跌0.10%，連跌8周共5.01%，重返20173月底時水平。港島CCL_Mass145.30點，按周跌0.25%，連跌3周共4.41%，重返20168月底時水平。九龍CCL_Mass142.12點，按周升0.24%，終止7周連跌，但仍處於20171月初時水平。新界西CCL_Mass138.16點，按周升0.12%，但仍處於20174月中時水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass147.34點，按周微升0.03%CCL(中小型單位)146.21點，按周升0.15%CCL(大型單位)154.34點，按周升0.68%CCL MassCCL(中小型單位)齊結束7周連跌，但指數仍在20171月中及1月底時水平徘徊。CCL(大型單位)結束2周連跌，指數仍在20175月中時水平徘徊。

CCL終止7周連跌 單周回穩升0.24% 中原：走勢由跌轉反覆｜樓價走勢

四區樓價錄得二升二跌。

今天(12)的指數，根據202411日至17日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成的交易是在20231218日至1224日簽臨時買賣合約，是1214日美國聯儲局連續第三次暫停加息後第1周的市況，以及1219日政府公布「新資本投資者入境計劃」當周的市況。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受