CCL終止7周連跌 單周回穩升0.24% 中原：走勢由跌轉反覆｜樓價走勢

楊明儀稱，CCL單周回穩，但指數仍為360周、近7年次低，繼續於2017年2月中水平徘徊。CCL比2023年4月168.40點高位累跌12.37%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌22.88%。明日(13日)黃大仙新盤薈鳴首輪開售165伙，收票反應理想，對本地二手樓價的影響將於2024年2月上旬公布的CCL才開始反映。上周政府公布暫停賣住宅地救市，未來數周樓市跌勢有機會減慢。現時CCL距離新春前目標146點，只差1.57點或1.06%。

二手樓價跌勢暫緩，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報147.57點，按周升0.24%，終止7周連跌。反映12月14日美國暫停加息後首周，市場預期利率見頂及憧憬減息，而且12月19日政府公布投資移民計劃，為樓市帶來正面訊息。市場氣氛好轉，二手成交逐漸增多，相信整體樓價走勢將由連跌轉為反覆，CCL跌幅有望逐步收窄。

四區二升二跌 新界東跌 8 周共 5.01%

四區樓價錄得二升二跌，分別為九龍和新界西升，港島及新界東續跌。新界東CCL_Mass報161.14點，按周跌0.10%，連跌8周共5.01%，重返2017年3月底時水平。港島CCL_Mass報145.30點，按周跌0.25%，連跌3周共4.41%，重返2016年8月底時水平。九龍CCL_Mass報142.12點，按周升0.24%，終止7周連跌，但仍處於2017年1月初時水平。新界西CCL_Mass報138.16點，按周升0.12%，但仍處於2017年4月中時水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報147.34點，按周微升0.03%。CCL(中小型單位)報146.21點，按周升0.15%。CCL(大型單位)報154.34點，按周升0.68%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束7周連跌，但指數仍在2017年1月中及1月底時水平徘徊。CCL(大型單位)結束2周連跌，指數仍在2017年5月中時水平徘徊。