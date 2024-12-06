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2024-12-06 16:26:28

CCL繼續138點徘徊 年內累跌6% 中原：短期不能擺脫僵局｜樓價走勢

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CCL繼續138點徘徊 年內累跌6% 中原：短期不能擺脫僵局｜樓價走勢

CCL繼續138點徘徊 年內累跌6% 中原：短期不能擺脫僵局｜樓價走勢

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二手樓價表現反覆，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.38點，按周微跌0.13%，是1112日恒指失守兩萬點關口收市當周的市況。市場觀望氣氛濃厚，業主與買家持續拉鋸，CCL一周升一周跌，連續5周於138點水平徘徊。近期新盤銷情放緩，二手成交淡靜，加上臨近聖誕長假，相信短期樓價繼續反覆，未有向上或向下的訊號。料CCL將於136點到140點之間窄幅爭持，相信短期仍未能擺脫僵局。

她續指，本周CCL仍然處於逾8年低位，在20169月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.00%。指數較20249月首次減息前135.86點低位升1.85%，較20218191.34點歷史高位跌27.68%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌3.24%124日金管局推出樓花住宅物業按揭貸款一次性特別安排，對本地二手樓價的影響將於12月下旬公布的CCL才開始反映。

本周CCL仍然處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊。

本周CCL仍然處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊。

一區樓價連跌5周

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass138.65點，按周跌0.22%CCL(中小型單位)137.44點，按周跌0.15%CCL(大型單位)143.01點，按周跌0.03%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)走勢同樣一周升一周跌，分別繼續處於20169月中、9月底及20171月中水平。

四區樓價指數兩升兩跌。九龍CCL_Mass132.79點，按周跌0.74%，連跌5周共2.58%。新界東CCL_Mass150.31點，按周跌0.58%。港島CCL_Mass139.78點，按周升0.29%，連升2周共1.87%。新界西CCL_Mass129.43點，按周升0.29%，連升5周共3.72%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於20168月初、8月底、11月中及12月中水平徘徊。

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四區樓價指數兩升兩跌，九龍CCL_Mass報132.79點，按周跌0.74%，連跌5周共2.58%。

四區樓價指數兩升兩跌，九龍CCL_Mass報132.79點，按周跌0.74%，連跌5周共2.58%。

港島年內跌幅最小

2024年八大樓價指數計，新界東累跌6.81%CCL(大型單位)6.71%，九龍跌6.34%，新界西跌6.21%CCL6.00%CCL Mass5.87%CCL(中小型單位)5.86%，港島跌4.04%

今天(6)公布的指數，根據20241125日至121日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在20241111日至1117日簽臨時買賣合約，是1112日恒生指數失守兩萬點關口收市，創超過1個半月新低，以及北角101 Kings Road公布首張價單51伙當周的市況。

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