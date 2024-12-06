CCL繼續138點徘徊 年內累跌6% 中原：短期不能擺脫僵局｜樓價走勢

二手樓價表現反覆，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.38點，按周微跌0.13%，是11月12日恒指失守兩萬點關口收市當周的市況。市場觀望氣氛濃厚，業主與買家持續拉鋸，CCL一周升一周跌，連續5周於138點水平徘徊。近期新盤銷情放緩，二手成交淡靜，加上臨近聖誕長假，相信短期樓價繼續反覆，未有向上或向下的訊號。料CCL將於136點到140點之間窄幅爭持，相信短期仍未能擺脫僵局。

她續指，本周CCL仍然處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.00%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.85%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.68%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.24%。12月4日金管局推出樓花住宅物業按揭貸款一次性特別安排，對本地二手樓價的影響將於12月下旬公布的CCL才開始反映。