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地產
2024-06-28 17:25:35

CCL蒸發撤辣後升幅 上半年累瀉3% 新界跌幅勁過市區｜樓價走勢

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CCL蒸發撤辣後升幅 上半年累瀉3% 新界跌幅勁過市區｜樓價走勢

CCL蒸發撤辣後升幅 上半年累瀉3% 新界跌幅勁過市區｜樓價走勢

二手樓價已蒸發撤辣後全部升幅。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報142.79點，按周跌0.41%，連跌2周共1.20%，是64日堅尼地城吉喆公布首張價單當周及613日美國聯儲局公布議息結果前1周的市況。撤辣後第15周，CCL跌穿撤辣前的低位，較143.02點跌0.16%。今周指數創逾7年半(401)新低，重返201610月中時的水平上半年CCL暫跌3%

楊明儀續指，美國減息時間尚未確定，本港仍處於高息環境，加上銀行收緊按揭，買家趨向觀望，新盤銷售放緩，二手成交疲弱，整體樓價持續下跌。CCL20218191.34點歷史高位跌25.37%，較20234168.40點高位跌15.21%。短期CCL目標下試140點，現時只差2.79點或1.95%628日屯門NOVO LAND3B期次輪銷售156伙，對本地二手樓價的影響將於7月下旬公CCL才開始反映。

CCL蒸發撤辣後升幅 上半年累瀉3% 新界跌幅勁過市區｜樓價走勢

今周指數創逾7年半、401周新低，重返2016年10月中時的水平，上半年CCL暫跌3%。

市區樓價齊跌 港島近8年低位

四區方面，港島CCL_Mass141.79點，按周跌0.52%，終止3周連升，指數處於近8年低位，重返20168月底水平。九龍CCL_Mass140.48點，按周跌0.28%，連跌2周共1.58%，指數處於逾7年半低位，重返201610月中水平。新界西CCL_Mass133.29點，按周微升0.03%，連跌2周後回穩，指數於逾7年低位徘徊，重返20172月底水平。新界東CCL_Mass155.41點，按周升0.32%，連升2周共0.65%，指數在逾7年低位徘徊，重返20173月初水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass143.71點，按周跌0.16%CCL(中小型單位)142.40點，按周跌0.15%CCL(大型單位)144.81點，按周跌1.68%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌0.77%0.96%2.31%CCL MassCCL(中小型單位)齊創逾7年半次低，同樣重返201610月中水平；CCL(大型單位)創近7年半新低，重返20171月中水平。

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港島CCL_Mass報141.79點，按周跌0.52%，終止3周連升，指數處於近8年低位，重返2016年8月底水平。

上半年八大樓價指數齊跌

以公布日期計，2024年上半年八大樓價指數齊跌。CCL累跌3.00%CCL Mass2.44%CCL(中小型單位)2.46%CCL(大型單位)5.53%。港島跌2.66%，九龍跌0.92%，新界東跌3.65%，新界西跌3.41%。新界兩區樓價跌幅明顯比港九市區為大。

今天(28)公布的指數，根據2024617日至623日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在202463日至69日簽臨時買賣合約，是64日堅尼地城吉喆公布首張價單50伙當周，以及613日美國聯儲局公布議息結果前1周的市況。

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