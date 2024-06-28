CCL蒸發撤辣後升幅 上半年累瀉3% 新界跌幅勁過市區｜樓價走勢

二手樓價已蒸發撤辣後全部升幅。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報142.79點，按周跌0.41%，連跌2周共1.20%，是6月4日堅尼地城吉喆公布首張價單當周及6月13日美國聯儲局公布議息結果前1周的市況。撤辣後第15周，CCL跌穿撤辣前的低位，較143.02點跌0.16%。今周指數創逾7年半(401周)新低，重返2016年10月中時的水平，上半年CCL暫跌3%。

楊明儀續指，美國減息時間尚未確定，本港仍處於高息環境，加上銀行收緊按揭，買家趨向觀望，新盤銷售放緩，二手成交疲弱，整體樓價持續下跌。CCL較2021年8月191.34點歷史高位跌25.37%，較2023年4月168.40點高位跌15.21%。短期CCL目標下試140點，現時只差2.79點或1.95%。6月28日屯門NOVO LAND第3B期次輪銷售156伙，對本地二手樓價的影響將於7月下旬公布的CCL才開始反映。