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地產
2023-11-24 19:36:21

CCL跌幅見14周最大 年內高位計累瀉一成｜樓價指數

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CCL跌幅見14周最大 年內高位計累瀉一成｜樓價指數 （資料圖片）

二手樓價回穩一周後再回落，中原城市領先指數CCL最新報151.70點，按周挫1.46%，跌幅為14周以來最大，亦創347周、逾6年半新低，重返2017年3月底時水平。今年CCL暫跌3.23%，指數比今年4月168.40點高位累跌9.92%，亦較2022年12月156.37點低位跌2.99%。

離第四季目標只差2.44%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周指數是反映10月25日「減辣」後首周及11月2日美國暫停加息當周的市況。由於政府沒有完全撤辣，且利率持續高企，買家入市仍然謹慎，二手成交以低價筍盤為主，整體樓價繼續向下調整。
楊明儀表示，周一(20日)天水圍新盤「YOHO WEST」首批280伙以低價推售，對香港二手樓價的影響將於12月中旬公布的CCL才開始反映。新盤低開，相信短期二手樓價持續受壓，CCL距離第四季目標148點，現時只差3.70點或2.44%。

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四區樓價全線走低，港島插2.53%最差。（資料圖片）

四區樓價全線走低 港島插2.53%最差

四區樓價按周齊跌，其中港島CCL_Mass報151.82點，按周插2.53%，跌幅為23周以來最大，指數創近7年新低，重返2017年1月初時水平。九龍CCL_Mass報146.82點，按周跌0.79%，指數在2017年3月中水平徘徊。
新界東CCL_Mass報168.48點，按周跌0.68%。新界西CCL_Mass報139.04點，按周跌1.76%，指數創逾6年半新低，重返2017年4月中時水平。

至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報152.04點，按周挫1.43%。CCL(中小型單位)報150.71點，按周跌1.50%。CCL Mass及CCL(中小型單位)單周跌幅同為14周以來最大，指數齊創逾6年半新低，同樣重返2017年3月中時水平。CCL(大型單位)報156.65點，按周跌1.24%，連跌11周共6.93%，指數創近6年半新低，重返2017年5月底時水平。

2023年計，八大樓價指數齊倒跌。CCL下滑3.23%，CCL Mass挫2.73%，CCL(中小型單位)回落2.6%，CCL(大型單位)跌6.01%，港島瀉2.62%，九龍跌2.63%，新界東跌0.9%，新界西挫4.39%。

沙田第一城。(資料圖片／蘇文傑攝)

沙田第一城。(資料圖片／蘇文傑攝)

90個成分屋苑呎價按月下跌

138個成分屋苑中，有90個、即約65%的屋苑調整實用呎價按月下跌。其中跌幅最大為灣仔會展中心會展閣，挫19.65%，連續兩周為跌幅最大屋苑，最新報18,928元；其次為九龍站凱旋門，跌幅達16.24%，報33,759元；另鴨脷洲深灣軒和天水圍嘉湖山莊，分別下滑12.87%和11.85%，報16,188元及7,880元。

至於48個錄得升幅屋苑中，藍籌屋苑沙田第一城上揚9.31%，報13,763元；大角咀港灣豪庭和奧運站柏景灣亦分別漲9.11%和7.71%，報16,340元及19,677元。

今日(24日)公布的指數，根據本月13日至19日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成的交易是在10月30日至11月5日簽臨時買賣合約，是10月25日《施政報告》政府宣布「減辣」後第1周，以及本月2日美國聯儲局和本地主要銀行暫停加息當周的市況。

CCL跌幅見14周最大 年內高位計累瀉一成｜樓價指數

CCL跌幅見14周最大 年內高位計累瀉一成｜樓價指數

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