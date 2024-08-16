CCL跌穿140點 連挫2周 九龍表現最曳瀉3%｜樓價走勢

二手樓價繼續下探。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報139.18點，按周跌1.26%，跌穿140點水平，是7月24日柴灣樂建居項目流標，26及27日啟德柏蔚森III及屯門黃金海灣‧意嵐分別次輪推售當周的市況。反映7月底美國議息前1周樓市觀望氣氛濃厚，而且新盤次輪銷情放緩，樓價跌勢未止，CCL連跌2周共1.37%。市場期待9月減息，二手繼續拉鋸，樓價調整速度緩慢，估計CCL短期下試138點。

港島樓價較歷史高位跌逾三成

八大樓價指數與自己歷史高位相比，港島跌幅最大，超過三成，累跌30.76%。九龍跌28.60%，新界西跌27.90%，CCL Mass跌27.85%，CCL(中小型單位)跌27.62%，CCL跌27.26%，新界東跌26.65%，CCL(大型單位)跌25.45%。

今天(16日)公布的指數，根據2024年8月5日至8月11日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在2024年7月22日至7月28日簽臨時買賣合約，是7月24日柴灣私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」項目流標，7月26日啟德柏蔚森III次輪銷售，7月27日屯門黃金海灣‧意嵐次輪銷售當周的市況。

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