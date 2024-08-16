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地產
2024-08-16 16:40:32

CCL跌穿140點 連挫2周 九龍表現最曳瀉3%｜樓價走勢

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CCL跌穿140點 連挫2周 九龍表現最曳瀉3%｜樓價走勢

CCL跌穿140點 連挫2周 九龍表現最曳瀉3%｜樓價走勢

二手樓價繼續下探。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報139.18點，按周跌1.26%，跌穿140點水平，是724日柴灣樂建居項目流標，2627日啟德柏蔚森III及屯門黃金海灣‧意嵐分別次輪推售當周的市況。反映7月底美國議息前1周樓市觀望氣氛濃厚，而且新盤次輪銷情放緩，樓價跌勢未止，CCL連跌2周共1.37%。市場期待9月減息，二手繼續拉鋸，樓價調整速度緩慢，估計CCL短期下試138點。

本周CCL創近8411周新低，重返20169月底時水平，2024年累跌5.45%。指數較20218191.34點歷史高位跌27.26%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌2.68%814日鰂魚涌FINNIE公布首張價單30伙，對本地二手樓價的影響將於9月上旬公CCL才開始反映。

CCL跌穿140點 連挫2周 九龍表現最曳瀉3%｜樓價走勢

本周CCL創近8年、411周新低，重返2016年9月底時水平，2024年累跌5.45%。

四區樓價錄三跌 新界東回穩按周升0.24%

四區樓價三跌一升，九龍CCL_Mass135.62點，按周跌3.02%，跌幅為近1年最大，指數創20169月底後新低。港島CCL_Mass137.95點，按周跌0.86%，連跌2周共1.99%，指數處於20166月中水平。新界西CCL_Mass129.23點，按周跌0.52%，指數於201612月中水平徘徊。新界東CCL_Mass153.16點，按周升0.24%，連跌3周後回穩，指數繼續處於20172月中水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass139.66點，按周跌1.32%CCL(中小型單位)138.40點，按周跌1.28%CCL(大型單位)143.13點，按周跌1.17%，連跌2周共1.84%CCL MassCCL(中小型單位)齊創近8年新低，同樣重返20169月底水平。CCL(大型單位)創逾7年半新低，重返20171月中水平。

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CCL跌穿140點 連挫2周 九龍表現最曳瀉3%｜樓價走勢

新界東CCL_Mass報153.16點，按周升0.24%，連跌3周後回穩，指數繼續處於2017年2月中水平。

港島樓價較歷史高位跌逾三成

八大樓價指數與自己歷史高位相比，港島跌幅最大，超過三成，累跌30.76%。九龍跌28.60%，新界西跌27.90%CCL Mass27.85%CCL(中小型單位)27.62%CCL27.26%，新界東跌26.65%CCL(大型單位)25.45%

今天(16)公布的指數，根據202485日至811日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在2024722日至728日簽臨時買賣合約，是724日柴灣私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」項目流標，726日啟德柏蔚森III次輪銷售，727日屯門黃金海灣‧意嵐次輪銷售當周的市況。

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