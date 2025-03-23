CCL跌1.17%半年最傷 見逾8年半新低 減息後升幅全蒸發｜樓價走勢

二手樓價走勢受壓，中原城市領先指數CCL最新報134.89點，按周跌1.17%，跌幅為27周(2024年9月初)以來最大，是反映2月26日《財政預算案》公布當周的市況。 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受到部分業主乘利好消息沽貨，買家亦見樓價吸引入市優質平價筍盤影響，樓價受壓下調，CCL跌幅擴大，連跌2周共1.87%，向下跌穿135點水平。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位跌0.71%，已完全蒸發減息後所有升幅，相信短期樓價處於尋底階段。《財政預算案》放寬印花稅後，樓市氣氛正面，加上新盤熱賣，股市造好，內地推出救市政策等利好因素刺激，二手交投逐漸增多，筍盤消化後，第二季CCL有望止跌並見底回升。

本周CCL創447周、逾8年半新低，重返2016年8月底時水平。2025年樓價暫時累跌2%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌29.5%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.68%。3月20日美國聯儲局及本地主要銀行宣佈維持利率不變，3月19日大埔新盤「上然」次輪銷售118伙，3月18日天水圍新盤「YOHO WEST PARKSIDE」第四輪銷售105伙，3月17日內地公布《提振消費專項行動方案》，對本地二手樓價的影響將於4月中旬公布的CCL才開始反映。

九龍樓價跌幅 31 周最大 四區樓價呈「三跌一升」局面，港島CCL_Mass報132.37點，按周跌1.48%，連跌2周共5.8%，指數創2014年7月底後逾10年半次低。九龍CCL_Mass報132.80點，按周瀉2.17%，跌幅31周最大。新界東CCL_Mass報149.27點，按周挫1.51%，結束3周連升。新界西CCL_Mass報123.58點，按周升0.92%，連跌2周後回升。九龍、新界東及新界西指數，分別於2016年8月底、10月中及9月底水平徘徊。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報135.20點，按周跌1.18%。CCL(中小型單位)報134.39點，按周回落1.15%。CCL Mass及CCL(中小型單位)單周跌幅均為27周最大，齊跌2周，分別累挫1.91%及1.88%。CCL(大型單位)報137.38點，按周下滑1.24%，跌幅38周最大，連跌9周共3.6%。上述三大指數同創2016年8月底後逾8年半新低。 是次公布的指數根據今年3月10日至3月16日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成半的交易是在今年2月24日至3月2日簽臨時買賣合約，是2月25日天水圍新盤「YOHO WEST PARKSIDE」公布首張價單105伙，2月26日《財政預算案》放寬100元印花稅門檻當周的市況。