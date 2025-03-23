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地產
2025-03-23 16:15:03

CCL跌1.17%半年最傷 見逾8年半新低 減息後升幅全蒸發｜樓價走勢

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CCL跌1.17%半年最傷 見逾8年半新低 減息後升幅全蒸發｜樓價走勢

CCL跌1.17%半年最傷 見逾8年半新低 減息後升幅全蒸發｜樓價走勢

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二手樓價走勢受壓，中原城市領先指數CCL最新報134.89點，按周跌1.17%，跌幅為27(20249月初)以來最大，是反映226日《財政預算案》公布當周的市況。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受到部分業主乘利好消息沽貨，買家亦見樓價吸引入市優質平價筍盤影響，樓價受壓下調，CCL跌幅擴大，連跌2周共1.87%，向下跌穿135點水平。指數較20249月首次減息前135.86點低位跌0.71%，已完全蒸發減息後所有升幅，相信短期樓價處於尋底階段。《財政預算案》放寬印花稅後，樓市氣氛正面，加上新盤熱賣，股市造好，內地推出救市政策等利好因素刺激，二手交投逐漸增多，筍盤消化後，第二季CCL有望止跌並見底回升。

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本周CCL447周、逾8年半新低，重返20168月底時水平。2025年樓價暫時累跌2%。指數較20218191.34點歷史高位跌29.5%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌5.68%320日美國聯儲局及本地主要銀行宣佈維持利率不變，319日大埔新盤「上然」次輪銷售118伙，318日天水圍新盤「YOHO WEST PARKSIDE」第四輪銷售105伙，317日內地公布《提振消費專項行動方案》，對本地二手樓價的影響將於4月中旬公布的CCL才開始反映。

CCL跌1.17%半年最傷 見逾8年半新低 減息後升幅全蒸發｜樓價走勢

四區樓價呈「三跌一升」局面。

九龍樓價跌幅31周最大

四區樓價呈「三跌一升」局面，港島CCL_Mass132.37點，按周跌1.48%，連跌2周共5.8%，指數創20147月底後逾10年半次低。九龍CCL_Mass132.80點，按周瀉2.17%，跌幅31周最大。新界東CCL_Mass149.27點，按周挫1.51%，結束3周連升。新界西CCL_Mass123.58點，按周升0.92%，連跌2周後回升。九龍、新界東及新界西指數，分別於20168月底、10月中及9月底水平徘徊。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass135.20點，按周跌1.18%CCL(中小型單位)134.39點，按周回落1.15%CCL MassCCL(中小型單位)單周跌幅均為27周最大，齊跌2周，分別累挫1.91%1.88%CCL(大型單位)137.38點，按周下滑1.24%，跌幅38周最大，連跌9周共3.6%。上述三大指數同創20168月底後逾8年半新低。

是次公布的指數根據今年310日至316日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成半的交易是在今年224日至32日簽臨時買賣合約，是225日天水圍新盤「YOHO WEST PARKSIDE」公布首張價單105伙，226日《財政預算案》放寬100元印花稅門檻當周的市況。

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