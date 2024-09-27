CCL連升兩周共0.39% 短期二手樓價仍受壓 今季暫跌3.26%｜樓價走勢

二手樓價略有回升，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.19點，按周微升0.07%，是9月4日大型銀行重啟新造按揭現金回贈及啟德維港‧雙鑽公布首張價單當周的市況。8月下旬主要銀行承諾加快按揭審批，9月初恢復現金回贈優惠，再加上市場期待9月中減息，在上述利好消息帶動下，CCL連升2周共0.39%。雖然息口回落，樓市氣氛好轉，但買家入市低價筍盤為主，而且發展商積極減價推售新盤，短期二手樓價仍受壓。相信CCL走勢繼續反覆下調，目標136點水平未變，現時差1.19點或0.87%。

CCL仍處於逾8年低位，重返2016年9月中時水平，2024年累跌6.81%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.30%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.08%。9月23日啟德天璽‧天公布首張價單182伙，9月24日中國人民銀行、國家金管總局及中證監宣布一系列支持經濟發展的金融救市措施，港股大幅反彈及滙豐銀行推出定息按揭計劃，9月26日元朗尚柏公布首張價單50伙，9月28日跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT首輪價單銷售85伙及元朗The YOHO Hub II推售120伙，對本地二手樓價的影響將於10月下旬公布的CCL才開始反映。