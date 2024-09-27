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地產
2024-09-27 16:38:37

CCL連升兩周共0.39% 短期二手樓價仍受壓 今季暫跌3.26%｜樓價走勢

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CCL連升兩周共0.39% 短期二手樓價仍受壓 今季暫跌3.26%｜樓價走勢

CCL連升兩周共0.39% 短期二手樓價仍受壓 今季暫跌3.26%｜樓價走勢

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二手樓價略有回升，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.19點，按周微升0.07%，是94日大型銀行重啟新造按揭現金回贈及啟德維港‧雙鑽公布首張價單當周的市況。8月下旬主要銀行承諾加快按揭審批，9月初恢復現金回贈優惠，再加上市場期待9月中減息，在上述利好消息帶動下，CCL連升2周共0.39%。雖然息口回落，樓市氣氛好轉，但買家入市低價筍盤為主，而且發展商積極減價推售新盤，短期二手樓價仍受壓。相信CCL走勢繼續反覆下調，目標136點水平未變，現時差1.19點或0.87%

CCL仍處於逾8年低位，重返20169月中時水平，2024年累跌6.81%。指數較20218191.34點歷史高位跌28.30%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌4.08%923日啟德天璽‧天公布首張價單182伙，924日中國人民銀行、國家金管總局及中證監宣布一系列支持經濟發展的金融救市措施，港股大幅反彈及滙豐銀行推出定息按揭計劃，926日元朗尚柏公布首張價單50伙，928日跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT首輪價單銷售85伙及元朗The YOHO Hub II推售120伙，對本地二手樓價的影響將於10月下旬公布的CCL才開始反映。

CCL連升兩周共0.39% 短期二手樓價仍受壓 今季暫跌3.26%｜樓價走勢

CCL仍處於逾8年低位，重返2016年9月中時水平，2024年累跌6.81%。

新界東樓價創8年新低

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass137.73點，按周升0.30%CCL(中小型單位)136.34點，按周升0.29%CCL MassCCL(中小型單位)齊升2周，分別累升0.46%0.45%，仍在20168月底及9月中水平徘徊。CCL(大型單位)141.37點，按周跌0.90%，處於20169月底低位。

四區樓價二升二跌，走勢反覆。新界西CCL_Mass128.40點，按周升1.70%，連跌3周後單周反彈，指數仍在201612月中水平徘徊。九龍CCL_Mass136.19點，按周升0.41%，連升2周共0.92%，指數於20169月底低位徘徊。新界東CCL_Mass147.26點，按周跌0.04%，連跌6周共3.85%，指數創20169月底後新低。港島CCL_Mass134.18點，按周跌0.98%，指數處於20165月底低位。

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CCL連升兩周共0.39% 短期二手樓價仍受壓 今季暫跌3.26%｜樓價走勢

四區樓價二升二跌，走勢反覆。

二手樓價連跌6季

以公布日期計，2024年第三季CCL暫跌3.26%，自2023年第二季起連跌6季，累跌18.47%。今年第三季CCL Mass3.32%CCL(中小型單位)3.49%CCL(大型單位)2.19%。港島跌4.44%，九龍跌3.32%，新界東跌3.62%，新界西跌1.91%

今天(27)公布的指數，根據2024916日至922日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成的交易是在202492日至98日簽臨時買賣合約，是94日主要銀行重啟新造按揭現金回贈優惠，及啟德維港‧雙鑽公布首張價單141伙當周的市況。

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