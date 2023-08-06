CCL連升2周共0.52% 市區表現反彈 中原：利淡因素未完全反映

受市區樓價表現造好帶動，二手樓價走勢靠穩向上。中原城市領先指數CCL於上周五(4日)報164.72點，按周升0.33%，並連升2周共0.52%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，最新公布的指數反映政府放寬物業按揭成數後，刺激整體樓價短暫企穩，CCL近3周於164點上下窄幅徘徊；不過仍未反映加息後的市況，7月底美國及本地銀行再度加息，二手樓市淡靜，相信短期樓價繼續反覆向下。現時CCL距離第三季目標163點，相差1.04%。

「親海駅 II 」低價應市對二手影響於月底反映

楊明儀表示，整體樓價走勢呈階梯式下調，CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，期間每次反彈的高位均比前一次低，近16周累跌2.19%。CCL近3周於164點左右徘徊，而早前指數連續13周在165點到168點爭持。上周五油塘新盤「親海駅II」低價推出首批單位，對香港二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。