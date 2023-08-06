CCL連升2周共0.52% 市區表現反彈 中原：利淡因素未完全反映

受市區樓價表現造好帶動，二手樓價走勢靠穩向上。中原城市領先指數CCL於上周五(4日)報164.72點，按周升0.33%，並連升2周共0.52%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，最新公布的指數反映政府放寬物業按揭成數後，刺激整體樓價短暫企穩，CCL近3周於164點上下窄幅徘徊；不過仍未反映加息後的市況，7月底美國及本地銀行再度加息，二手樓市淡靜，相信短期樓價繼續反覆向下。現時CCL距離第三季目標163點，相差1.04%。
「親海駅II」低價應市對二手影響於月底反映
楊明儀表示，整體樓價走勢呈階梯式下調，CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，期間每次反彈的高位均比前一次低，近16周累跌2.19%。CCL近3周於164點左右徘徊，而早前指數連續13周在165點到168點爭持。上周五油塘新盤「親海駅II」低價推出首批單位，對香港二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。
大型單位指數連跌5周後回升
至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.36點，按周增0.16%。CCL(中小型單位)報163.64點，按周升0.09%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別上揚0.58%及0.38%。CCL(大型單位)報170.12點，按周反彈1.46%，連跌5周後回升。
2023年計，CCL累升5.07%，CCL Mass升5.79%，CCL(中小型單位)升5.75%，CCL(大型單位)升2.08%。港島升9.35%，九龍升6.26%，新界東升3.41%，新界西升3.14%。
港九樓價續升 新界兩區偏軟
四區方面，港九市區樓價續升，但新界兩區指數續跌。港島CCL_Mass報170.48點，按周漲2.16%，連升2周共3.94%。九龍CCL_Mass報160.22點，按周升0.31%，連升2周共0.51%。新界東CCL_Mass報175.80點，按周挫1.55%，連跌2周共1.63%，指數創22周新低，重返今年2月時水平。新界西CCL_Mass報149.98點，按周跌0.93%，連跌3周共1.85%，指數創24周新低，重返今年2月時水平。
88個成分屋苑呎價按月回落
138個成分屋苑中，有88個或近64%屋苑本周調整實用呎價按月下跌。跌幅較大屋苑包括西半山雍景臺及寶翠園，下滑8.7%及8.5%，平均呎價報約19,462元及23,130元；藍田麗港城亦挫8.5%，報約11,863元。升幅較大屋苑有薄扶林碧瑤灣及九龍站漾日居，同樣上揚11.6%，至約18,546元及28,422元；東涌藍天海岸升9.8%，報約12,793元。
上周五公布的指數，根據今年7月24日至30日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有九成的交易是在今年7月10日至16日簽臨時買賣合約，是今年7月7日政府放寬物業按揭成數後第1周的市況。