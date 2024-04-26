CCL連升2周共1.39% 港島樓價逆市下調 中原：二手交投升勢受阻｜樓價走勢

二手樓價短期反覆企穩。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.89點，按周升0.37%，連升2周共1.39%，是4月6日黃竹坑港島南岸Blue Coast首輪開售並接近沽清當周的市況。2月底撤辣後樓市好轉，CCL擺脫撤辣前的143.02點低位回穩，近6周五升一跌累升2.71%。但受到多個新盤相繼減價促銷影響，二手成交逐步放緩，樓價升勢明顯受阻，相信短期樓價反覆爭持未變。預期CCL將繼續於145點到150點之間窄幅徘徊，未來樓價方向仍需觀察。

楊明儀續指，CCL仍處於逾7年低位，在2017年2月中水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌23.23%，較2023年4月168.40點高位跌12.77%，而2024年跌幅則收窄至0.22%。CCL距離150點目標，現時相差3.11點或2.12%。4月24日佐敦高臨公布首張價單52伙，4月27日何文田朗賢峯第IIB期首輪銷售260伙，對本地二手樓價的影響將於5月中旬公布的CCL才開始反映。