CCL連升2周共1.39% 港島樓價逆市下調 中原：二手交投升勢受阻｜樓價走勢

二手樓價短期反覆企穩。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.89點，按周升0.37%，連升2周共1.39%，是4月6日黃竹坑港島南岸Blue Coast首輪開售並接近沽清當周的市況。2月底撤辣後樓市好轉，CCL擺脫撤辣前的143.02點低位回穩，近6周五升一跌累升2.71%。但受到多個新盤相繼減價促銷影響，二手成交逐步放緩，樓價升勢明顯受阻，相信短期樓價反覆爭持未變。預期CCL將繼續於145點到150點之間窄幅徘徊，未來樓價方向仍需觀察。
楊明儀續指，CCL仍處於逾7年低位，在2017年2月中水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌23.23%，較2023年4月168.40點高位跌12.77%，而2024年跌幅則收窄至0.22%。CCL距離150點目標，現時相差3.11點或2.12%。4月24日佐敦高臨公布首張價單52伙，4月27日何文田朗賢峯第IIB期首輪銷售260伙，對本地二手樓價的影響將於5月中旬公布的CCL才開始反映。
四區樓價三升一跌 各類型屋苑齊升2周
四區樓價三升一跌，走勢反覆。九龍CCL_Mass報142.37點，按周升0.31%，連升2周共1.24%，仍在2017年1月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報159.09點，按周升0.86%，繼續於2017年3月底水平徘徊。新界西CCL_Mass報134.80點，按周升1.71%，連跌2周後回升，仍處於2017年3月中水平。港島CCL_Mass報147.70點，按周跌1.10%，於2016年9月中水平徘徊。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.84點，按周升0.37%。CCL(中小型單位)報145.71點，按周升0.41%。CCL(大型單位)報152.78點，按周升0.18%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊升2周，分別升0.92%、1.14%及2.55%。但CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣在2017年1月中水平徘徊，CCL(大型單位)仍在2017年5月中水平徘徊。
今天(26日)公布的指數，根據2024年4月15日至4月21日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有六成的交易是在2024年4月1日至4月7日簽臨時買賣合約，是4月6日黃竹坑港島南岸第3B期Blue Coast首輪開售422伙當周的市況。