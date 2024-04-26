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地產
2024-04-26 16:55:50

CCL連升2周共1.39% 港島樓價逆市下調 中原：二手交投升勢受阻｜樓價走勢

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CCL連升2周共1.39% 港島樓價逆市下調 中原：二手交投升勢受阻｜樓價走勢

CCL連升2周共1.39% 港島樓價逆市下調 中原：二手交投升勢受阻｜樓價走勢

二手樓價短期反覆企穩。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.89點，按周升0.37%，連升2周共1.39%，是46日黃竹坑港島南岸Blue Coast首輪開售並接近沽清當周的市況。2月底撤辣後樓市好轉，CCL擺脫撤辣前的143.02點低位回穩，近6周五升一跌累升2.71%。但受到多個新盤相繼減價促銷影響，二手成交逐步放緩，樓價升勢明顯受阻，相信短期樓價反覆爭持未變。預期CCL將繼續於145點到150點之間窄幅徘徊，未來樓價方向仍需觀察。

楊明儀續指，CCL仍處於逾7年低位，在20172月中水平徘徊。指數較20218191.34點歷史高位跌23.23%，較20234168.40點高位跌12.77%，而2024年跌幅則收窄至0.22%CCL距離150點目標，現時相差3.11點或2.12%424日佐敦高臨公布首張價單52伙，427日何文田朗賢峯第IIB期首輪銷售260伙，對本地二手樓價的影響將於5月中旬公CCL才開始反映。

CCL連升2周共1.39% 港島樓價逆市下調 中原：二手交投升勢受阻｜樓價走勢

中原城市領先指數CCL最新報146.89點，按周升0.37%，連升2周共1.39%。

四區樓價三升一跌 各類型屋苑齊升2周

四區樓價三升一跌，走勢反覆。九龍CCL_Mass142.37點，按周升0.31%，連升2周共1.24%，仍在20171月初水平徘徊。新界東CCL_Mass159.09點，按周升0.86%，繼續於20173月底水平徘徊。新界西CCL_Mass134.80點，按周升1.71%，連跌2周後回升，仍處於20173月中水平。港島CCL_Mass147.70點，按周跌1.10%，於20169月中水平徘徊。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass146.84點，按周升0.37%CCL(中小型單位)145.71點，按周升0.41%CCL(大型單位)152.78點，按周升0.18%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)齊升2周，分別升0.92%1.14%2.55%。但CCL MassCCL(中小型單位)同樣在20171月中水平徘徊，CCL(大型單位)仍在20175月中水平徘徊。

CCL連升2周共1.39% 港島樓價逆市下調 中原：二手交投升勢受阻｜樓價走勢

港島CCL_Mass報147.70點，按周跌1.10%，於2016年9月中水平徘徊。

今天(26)的指數，根據2024415日至421日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有六成的交易是在202441日至47日簽臨時買賣合約，是46日黃竹坑港島南岸第3BBlue Coast首輪開售422伙當周的市況。

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