CCL連升2周 八大樓價指數收復年內跌幅 中原：兩大因素刺激樓市氣氛｜樓價走勢

二手樓價走勢持續向好，中原城市領先指數CCL最新報141.92點，按周升1.18%，創2024年6月底後的68周新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，息口下調，加上新盤熱賣，刺激樓市氣氛。CCL連升2周共1.41%；而本周八大指數齊升，是2025年7月底後12周以來首見，全部指數均已經收復今年內跌幅。第四季CCL上望143.02點，現時只相差1.10點或0.78%。

年內樓價暫升 3.11%

2025年計，八大樓價指數全線齊升，樓價由跌轉升，有望結束過去3年八大指數按年齊跌的局面。CCL暫時累漲3.11%，CCL Mass上揚3.9%，CCL(中小型單位)飆3.64%，CCL(大型單位)升0.53%，港島上揚4.26%，九龍增5.22%，新界東漲5.53%，新界西升0.36%。