CCL連升2周 八大樓價指數收復年內跌幅 中原：兩大因素刺激樓市氣氛｜樓價走勢

二手樓價走勢持續向好，中原城市領先指數CCL最新報141.92點，按周升1.18%，創2024年6月底後的68周新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，息口下調，加上新盤熱賣，刺激樓市氣氛。CCL連升2周共1.41%；而本周八大指數齊升，是2025年7月底後12周以來首見，全部指數均已經收復今年內跌幅。第四季CCL上望143.02點，現時只相差1.10點或0.78%。
年內樓價暫升3.11%
2025年計，八大樓價指數全線齊升，樓價由跌轉升，有望結束過去3年八大指數按年齊跌的局面。CCL暫時累漲3.11%，CCL Mass上揚3.9%，CCL(中小型單位)飆3.64%，CCL(大型單位)升0.53%，港島上揚4.26%，九龍增5.22%，新界東漲5.53%，新界西升0.36%。
楊明儀表示，今年5月拆息回落，樓價開始見底微升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升5%。指數較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升5.21%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升4.46%，較2021年8月191.34點歷史高位跌25.83%。10月13日受中美貿易戰升溫拖累，港股失守26,000點關口，14日啟德新盤「天璽‧天」2期首輪以招標形式發售共24伙，金價首次突破每盎司4,100美元，再創歷史新高，18日灣仔新盤「woodis」首輪發售75伙，將軍澳日出康城新盤「GRAND SEASONS」推售171伙，長沙灣新盤「Belgravia Place」第1期發售36伙，對本地二手樓價的影響將於今年11月初公布的CCL才開始反映。
港島樓價連升2周共5.91% 新界西終止3周連跌
四區樓價方面，港島CCL_Mass報144.48點，按周升0.43%，連升2周共5.91%，指數創2024年5月中後的73周新高。九龍CCL_Mass報140.80點，按周升2.02%，結束2周連跌，指數創2024年7月初後的66周新高。新界東CCL_Mass報156.59點，按周升0.10%，指數為2024年5月中後的74周次高。新界西CCL_Mass報128.82點，按周升1.05%，終止3周連跌，指數為2024年12月初後的45周第4高。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報143.52點，按周升1.06%。CCL(中小型單位)報141.99點，按周漲1.03%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.61%及1.49%，指數同創2024年6月底後的68周新高。CCL(大型單位)報141.59點，按周升1.97%，指數創2025年2月初後的35周新高。
是次公布的指數，根據2025年10月6日至12日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有七成的交易是在2025年9月22日至28日簽臨時買賣合約，是9月22日大埔新盤「上然」第3期推售140伙，房協居屋觀塘朗然開始揀樓，27日西半山新盤「the MVP」以價單首輪推售50伙，28日油塘新盤「朗譽」推售53伙當周的市況。