CCL連升2周 減息後累升逾2% 仍處逾8年低位｜樓價走勢

二手樓價維持升勢，惟升幅收窄。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.80點，按周上升0.17%，是施政報告推出利好樓市措施後首周的市況。CCL連升2周共1.41%，惟今周升幅收窄。今年9月首次減息後，CCL五周升一周跌，較減息前低位135.86點累升2.16%，2024年跌幅暫時收窄到5.71%。市場氣氛轉旺，有業主降低議價空間，而且美國大選已經塵埃落定，11月本地銀行第二次減息，期望短期CCL於138點到140點爭持。

楊明儀續指，CCL雖比減息前的135.86點低位為高，但仍處於逾8年低位，繼續在2016年9月底水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.46%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌2.95%。11月12日北角101 Kings Road公布首張價單51伙，及恒生指數失守兩萬點關口收市，創2024年9月底後低位，對本地二手樓價的影響將於12月上旬公布的CCL才開始反映。