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地產
2024-11-15 16:49:02

CCL連升2周 減息後累升逾2% 仍處逾8年低位｜樓價走勢

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CCL連升2周 減息後累升逾2% 仍處逾8年低位｜樓價走勢

CCL連升2周 減息後累升逾2% 仍處逾8年低位｜樓價走勢

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二手樓價維持升勢，惟升幅收窄。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.80點，按周上升0.17%，是施政報告推出利好樓市措施後首周的市況。CCL連升2周共1.41%，惟今周升幅收窄。今年9月首次減息後，CCL五周升一周跌，較減息前低位135.86點累升2.16%2024年跌幅暫時收窄到5.71%。市場氣氛轉旺，有業主降低議價空間，而且美國大選已經塵埃落定，11月本地銀行第二次減息，期望短期CCL138點到140點爭持。

楊明儀續指，CCL雖比減息前的135.86點低位為高，但仍處於逾8年低位，繼續在20169月底水平徘徊。指數較20218191.34點歷史高位跌27.46%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌2.95%1112日北角101 Kings Road首張價單51伙，及恒生指數失守兩萬點關口收市，創20249月底後低位，對本地二手樓價的影響將於12月上旬公CCL才開始反映。

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中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass139.13點，按周升0.11%CCL(中小型單位)137.97點，按周升0.17%CCL MassCCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.19%1.33%，指數同樣處於20169底水平。CCL(大型單位)142.88點，按周升0.14%，連升3周共2.65%，指數仍在20171月中水平徘徊。

CCL連升2周 減息後累升逾2% 仍處逾8年低位｜樓價走勢

中原城市領先指數CCL最新報138.80點，按周上升0.17%，是施政報告推出利好樓市措施後首周的市況。

新界東樓價重返2017年

四區樓價二升二跌，各自反覆。新界東CCL_Mass1541.43點，按周升0.98%。新界西CCL_Mass127.52點，按周升0.58%，連升2周共2.19%。九龍CCL_Mass136.05點，按周跌0.15%，連跌2周共0.18%。港島CCL_Mass138.23點，按周跌0.60%。港島、九龍及新界西指數，分別於20167月初、9月底及10月底水平徘徊。新界東指數則處於於20172月初水平。

2024年八大樓價指數計，新界西累跌7.59%CCL(大型單位)6.79%，新界東跌6.12%CCL5.71%CCL Mass5.55 %CCL(中小型單位)5.49%，港島跌5.11%，九龍跌4.04%

今天(15)公布的指數，根據2024114日至1110日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在20241021日至1027日簽臨時買賣合約，是1023日啟德DOUBLE COAST I公布首張價單78伙，1027日長沙灣瑜悦全盤198伙沽清當周的市況。

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四區樓價二升二跌，各自反覆。

四區樓價二升二跌，各自反覆。

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