CCL連升2周 首季樓價守住減息前低位 按季跌0.6%｜樓價走勢

二手樓價走勢有所回穩，中原城市領先指數CCL最新報136.82點，按周升1.12%，單周升幅12周以來最大。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受惠百元印花稅門檻放寬，大型新盤熱銷，二手市況轉旺，成交持續增加，CCL連升2周共1.43%。CCL前兩周曾跌破2024年9月首次減息前135.86點低位，最終累升0.71%，2025年首季成功險守，而比去年12月底，樓價按季僅跌0.6%。市場好淡消息交錯，股市波動，相信短期CCL在低位反覆爭持。

目前CCL仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊；2025年樓價暫跌0.6%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.49%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.34%。3月30日中央向4大國有內銀注資超過5,000億元人民幣，3月31日發展局北部都會區3個「片區開發」試點截收22份意向書，4月2日大埔新盤「上然」第2期次輪價單發售131伙，以及美國公布一系列對等關稅措施，對本地二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。