CCL連升2周 首季樓價守住減息前低位 按季跌0.6%｜樓價走勢

二手樓價走勢有所回穩，中原城市領先指數CCL最新報136.82點，按周升1.12%，單周升幅12周以來最大。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受惠百元印花稅門檻放寬，大型新盤熱銷，二手市況轉旺，成交持續增加，CCL連升2周共1.43%。CCL前兩周曾跌破2024年9月首次減息前135.86點低位，最終累升0.71%，2025年首季成功險守，而比去年12月底，樓價按季僅跌0.6%。市場好淡消息交錯，股市波動，相信短期CCL在低位反覆爭持。
目前CCL仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊；2025年樓價暫跌0.6%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.49%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.34%。3月30日中央向4大國有內銀注資超過5,000億元人民幣，3月31日發展局北部都會區3個「片區開發」試點截收22份意向書，4月2日大埔新盤「上然」第2期次輪價單發售131伙，以及美國公布一系列對等關稅措施，對本地二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。
CCL｜四區樓價齊升 港島飆逾3%最標青
今周四區樓價齊升，其中港島CCL_Mass報138.71點，按周飆3.45%，升幅176周、2021年11月中以來最大，連升2周共4.79%。新界東CCL_Mass報151.66點，按周上揚1.79%，升幅9周以來最大，連跌2周後反彈。九龍CCL_Mass報134.74點，按周增0.99%，連升2周共1.46%。新界西CCL_Mass報125.25點，按周升0.42%，連升3周共2.29%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於2016年7月初、9月中、10月初及2017年2月初水平徘徊。
另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.25點，按周漲1.59%。CCL(中小型單位)報136.95點，按周上揚1.38%。CCL Mass及CCL(中小型單位)的升幅均為110周(2023年2月中)以來最大，兩大指數齊升2周，分別累升2.26%及1.90%，同樣處於2016年9月中水平。CCL(大型單位)報136.15點，按周跌0.21%，連跌11周共4.46%，創2016年8月底後逾8年半新低。
以正式買賣合約日期計，指數與2024年底相比，2025年第一季CCL跌0.6%，CCL Mass升0.09%，CCL(中小型單位)跌0.04%，CCL(大型單位)挫3.34%。港島升0.1%，九龍增0.7%，新界東上揚2.21%，新界西下滑2.42%。
今天(3日)公布的指數，根據2025年3月24日至30日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2025年3月10日至16日簽臨時買賣合約，是3月13日天水圍新盤「YOHO WEST PARKSIDE」第三輪108伙沽清，3月15日大埔新盤「上然」第1期首輪銷售228伙當周的市況。