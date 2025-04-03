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地產
2025-04-03 16:35:53

CCL連升2周 首季樓價守住減息前低位 按季跌0.6%｜樓價走勢

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CCL連升2周 首季樓價守住減息前低位 按季跌0.6%｜樓價走勢

CCL連升2周 首季樓價守住減息前低位 按季跌0.6%｜樓價走勢

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二手樓價走勢有所回穩，中原城市領先指數CCL最新報136.82點，按周升1.12%，單周升幅12周以來最大。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受惠百元印花稅門檻放寬，大型新盤熱銷，二手市況轉旺，成交持續增加，CCL連升2周共1.43%CCL前兩周曾跌破20249月首次減息前135.86點低位，最終累升0.71%2025年首季成功險守，而比去年12月底，樓價按季僅跌0.6%。市場好淡消息交錯，股市波動，相信短期CCL在低位反覆爭持。

目前CCL仍處於逾8年半低位，在20169月中水平徘徊；2025年樓價暫跌0.6%。指數較20218191.34點歷史高位跌28.49%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌4.34%330日中央向4大國有內銀注資超過5,000億元人民幣，331日發展局北部都會區3個「片區開發」試點截收22份意向書，42日大埔新盤「上然」第2期次輪價單發售131伙，以及美國公布一系列對等關稅措施，對本地二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。

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CCL連升2周 首季樓價守住減息前低位 按季跌0.6%｜樓價走勢

今周四區樓價齊升，港島區飆逾3%最標青。

CCL｜四區樓價齊升 港島飆逾3%最標青

今周四區樓價齊升，其中港島CCL_Mass138.71點，按周飆3.45%，升幅176周、202111月中以來最大，連升2周共4.79%。新界東CCL_Mass151.66點，按周上揚1.79%，升幅9周以來最大，連跌2周後反彈。九龍CCL_Mass134.74點，按周增0.99%，連升2周共1.46%。新界西CCL_Mass125.25點，按周升0.42%，連升3周共2.29%港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於20167月初、9月中、10月初及20172月初水平徘徊。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass138.25點，按周漲1.59%CCL(中小型單位)136.95點，按周上揚1.38%CCL MassCCL(中小型單位)的升幅均為110(20232月中)以來最大，兩大指數齊升2周，分別累升2.26%1.90%，同樣處於20169月中水平。CCL(大型單位)136.15點，按周跌0.21%，連跌11周共4.46%，創20168月底後逾8年半新低。

以正式買賣合約日期計，指數與2024年底相比，2025年第一季CCL0.6%CCL Mass0.09%CCL(中小型單位)0.04%CCL(大型單位)3.34%。港島升0.1%，九龍增0.7%，新界東上揚2.21%，新界西下滑2.42%

今天(3)公布的指數，根據2025324日至30日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2025310日至16日簽臨時買賣合約，是313日天水圍新盤「YOHO WEST PARKSIDE」第三輪108伙沽清，315日大埔新盤「上然」第1期首輪銷售228伙當周的市況。

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