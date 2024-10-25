熱門搜尋:
恐龍化石 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-10-25 16:33:58

CCL連升3周共0.78% 逾半年再現 中原：確認短期回穩｜樓價走勢

分享：
CCL連升3周共0.78% 中原：確認短期回穩 年內跌幅小於7%｜樓價走勢

CCL連升3周共0.78% 中原：確認短期回穩 年內跌幅小於7%｜樓價走勢

adblk5

減息後二手樓價逐漸企穩。中原城市領先指數CCL最新報136.92點，按周升0.45%，是105日啟德天璽‧天首輪價單銷售204伙全數沽清，106日元朗尚柏首輪98伙近沽清當周的市況。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出， 9月減息後，樓市氣氛好轉，加上中國救市政策及新盤低開熱賣，進一步提振市場信心，CCL連升3周共0.78%，是今年3月後近29周、逾7個月以來再現，確認短期樓價回穩。上一次2月底政府宣佈撤辣措施後，樓價亦曾連升3周共2.84%。多個新盤繼續採取低價促銷策略，估計短期CCL將於135137點之間窄幅徘徊。

CCL連升3周共0.78% 中原：確認短期回穩 年內跌幅小於7%｜樓價走勢

CCL仍處於逾8年低位未變，重返2016年9月中時水平，2024年跌幅暫時收窄至6.99%。

CCL仍處於逾8年低位

楊明儀續指，CCL仍處於逾8年低位未變，重返20169月中時水平，2024年跌幅暫時收窄至6.99%。指數較20218191.34點歷史高位跌28.44%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌4.27%，較20249月美國減息前的低位135.86點升0.78%10月中施政報告的利好樓市措施尚未反映，而且市場關注11月初美國總統大選及聯儲局議息，未來樓價會否止跌回升，仍有待觀察。

1023日啟德DOUBLE COAST I公布首張價單78伙，1025日沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的住宅地皮截標，1026日啟德天璽‧天第四輪價單推售121伙及黃竹坑Blue Coast II次輪價單銷售88伙，1027日長沙灣瑜悦首輪推售全盤198伙，對本地二手樓價的影響將於11月中旬公CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass137.96點，按周升0.90%CCL(中小型單位)136.47點，按周升0.74%CCL MassCCL(中小型單位)齊升3周，分別累升1.22%1.16%，同樣繼續在20169月中水平徘徊。CCL(大型單位)139.19點，按周跌0.93%，創逾8年新低，重返20169月底水平。

adblk6
CCL連升3周共0.78% 中原：確認短期回穩 年內跌幅小於7%｜樓價走勢

四區樓價三升一跌，是今年7月以來14周首見。

新界西逆市微跌0.04%

四區樓價三升一跌，是今年7月以來14周首見。港島CCL_Mass136.39點，按周升1.60%。九龍CCL_Mass135.23點，按周升1.18%，連升2周共2.00%。新界東CCL_Mass148.46點，按周升0.67%，結束2周連跌。新界西CCL_Mass127.76點，按周微跌0.04%。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別處於20166月中、9月中、10月初及11月中低位。

2024年八大樓價指數計，CCL(大型單位)9.20%，新界東跌7.96%，新界西跌7.42%CCL6.99%CCL(中小型單位)6.52%，港島跌6.37%CCL Mass6.34%，九龍跌4.62%

今天(25)的指數，根據20241014日至1020日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2024930日至106日簽臨時買賣合約，是104日跑馬地One Jardine's Lookout次輪價單開售18伙沽清，105日啟德天璽‧天第1期首輪204伙沽清，106日元朗尚柏首輪98伙近沽清當周的市況。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能