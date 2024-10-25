CCL連升3周共0.78% 逾半年再現 中原：確認短期回穩｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出， 9月減息後，樓市氣氛好轉，加上中國救市政策及新盤低開熱賣，進一步提振市場信心，CCL連升3周共0.78%，是今年3月後近29周、逾7個月以來再現，確認短期樓價回穩。上一次2月底政府宣佈撤辣措施後，樓價亦曾連升3周共2.84%。多個新盤繼續採取低價促銷策略，估計短期CCL將於135到137點之間窄幅徘徊。

減息後二手樓價逐漸企穩。中原城市領先指數CCL最新報136.92點，按周升0.45%，是10月5日啟德天璽‧天首輪價單銷售204伙全數沽清，10月6日元朗尚柏首輪98伙近沽清當周的市況。

CCL仍處於逾8年低位未變，重返2016年9月中時水平，2024年跌幅暫時收窄至6.99%。

CCL 仍處於逾 8 年低位

楊明儀續指，CCL仍處於逾8年低位未變，重返2016年9月中時水平，2024年跌幅暫時收窄至6.99%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.44%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.27%，較2024年9月美國減息前的低位135.86點升0.78%。10月中施政報告的利好樓市措施尚未反映，而且市場關注11月初美國總統大選及聯儲局議息，未來樓價會否止跌回升，仍有待觀察。

10月23日啟德DOUBLE COAST I公布首張價單78伙，10月25日沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的住宅地皮截標，10月26日啟德天璽‧天第四輪價單推售121伙及黃竹坑Blue Coast II次輪價單銷售88伙，10月27日長沙灣瑜悦首輪推售全盤198伙，對本地二手樓價的影響將於11月中旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.96點，按周升0.90%。CCL(中小型單位)報136.47點，按周升0.74%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別累升1.22%及1.16%，同樣繼續在2016年9月中水平徘徊。CCL(大型單位)報139.19點，按周跌0.93%，創逾8年新低，重返2016年9月底水平。