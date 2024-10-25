CCL連升3周共0.78% 逾半年再現 中原：確認短期回穩｜樓價走勢

減息後二手樓價逐漸企穩。中原城市領先指數CCL最新報136.92點，按周升0.45%，是10月5日啟德天璽‧天首輪價單銷售204伙全數沽清，10月6日元朗尚柏首輪98伙近沽清當周的市況。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出， 9月減息後，樓市氣氛好轉，加上中國救市政策及新盤低開熱賣，進一步提振市場信心，CCL連升3周共0.78%，是今年3月後近29周、逾7個月以來再現，確認短期樓價回穩。上一次2月底政府宣佈撤辣措施後，樓價亦曾連升3周共2.84%。多個新盤繼續採取低價促銷策略，估計短期CCL將於135到137點之間窄幅徘徊。
CCL仍處於逾8年低位
楊明儀續指，CCL仍處於逾8年低位未變，重返2016年9月中時水平，2024年跌幅暫時收窄至6.99%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.44%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.27%，較2024年9月美國減息前的低位135.86點升0.78%。10月中施政報告的利好樓市措施尚未反映，而且市場關注11月初美國總統大選及聯儲局議息，未來樓價會否止跌回升，仍有待觀察。
10月23日啟德DOUBLE COAST I公布首張價單78伙，10月25日沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的住宅地皮截標，10月26日啟德天璽‧天第四輪價單推售121伙及黃竹坑Blue Coast II次輪價單銷售88伙，10月27日長沙灣瑜悦首輪推售全盤198伙，對本地二手樓價的影響將於11月中旬公布的CCL才開始反映。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.96點，按周升0.90%。CCL(中小型單位)報136.47點，按周升0.74%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別累升1.22%及1.16%，同樣繼續在2016年9月中水平徘徊。CCL(大型單位)報139.19點，按周跌0.93%，創逾8年新低，重返2016年9月底水平。
新界西逆市微跌0.04%
四區樓價三升一跌，是今年7月以來14周首見。港島CCL_Mass報136.39點，按周升1.60%。九龍CCL_Mass報135.23點，按周升1.18%，連升2周共2.00%。新界東CCL_Mass報148.46點，按周升0.67%，結束2周連跌。新界西CCL_Mass報127.76點，按周微跌0.04%。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別處於2016年6月中、9月中、10月初及11月中低位。
2024年八大樓價指數計，CCL(大型單位)跌9.20%，新界東跌7.96%，新界西跌7.42%，CCL跌6.99%，CCL(中小型單位)跌6.52%，港島跌6.37%，CCL Mass跌6.34%，九龍跌4.62%。
今天(25日)公布的指數，根據2024年10月14日至10月20日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2024年9月30日至10月6日簽臨時買賣合約，是10月4日跑馬地One Jardine's Lookout次輪價單開售18伙沽清，10月5日啟德天璽‧天第1期首輪204伙沽清，10月6日元朗尚柏首輪98伙近沽清當周的市況。