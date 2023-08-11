CCL連升3周共0.95% 新界區表現反彈 中原：短期樓價反覆偏軟不變

二手樓價保持升勢，中原城市領先指數CCL最新報165.42點，按周升0.42%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，放寬按揭措施，以及議息前市場憧憬加息周期快將完結，刺激整體樓價短暫回升3周，CCL累升0.95%，並重上165點水平；而今周指數是反映7月7日政府放寬物業按揭成數後第2周，以及7月27日美國和本地主要銀行加息之前1周的市況。 第三季 CCL 目標維持 163 點 楊明儀表示，市場消息好壞參半，二手樓市持續處於拉鋸局面，成交稀疏，影響短期樓價反覆偏軟，下調速度緩慢。第三季CCL目標維持163點，現時相差1.46%。長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」於周六(12日)首輪開售成為焦點，對本港二手樓價的影響將於9月上旬公布的CCL才開始反映。 至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.85點，按周升0.3%。CCL(中小型單位)報164.36點，按周增0.44%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別上揚0.88%及0.82%。CCL(大型單位)報170.78點，按周升0.39%，連升2周共1.85%。