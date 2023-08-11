CCL連升3周共0.95% 新界區表現反彈 中原：短期樓價反覆偏軟不變

二手樓價保持升勢，中原城市領先指數CCL最新報165.42點，按周升0.42%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，放寬按揭措施，以及議息前市場憧憬加息周期快將完結，刺激整體樓價短暫回升3周，CCL累升0.95%，並重上165點水平；而今周指數是反映7月7日政府放寬物業按揭成數後第2周，以及7月27日美國和本地主要銀行加息之前1周的市況。
第三季CCL目標維持163點
楊明儀表示，市場消息好壞參半，二手樓市持續處於拉鋸局面，成交稀疏，影響短期樓價反覆偏軟，下調速度緩慢。第三季CCL目標維持163點，現時相差1.46%。長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」於周六(12日)首輪開售成為焦點，對本港二手樓價的影響將於9月上旬公布的CCL才開始反映。
至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.85點，按周升0.3%。CCL(中小型單位)報164.36點，按周增0.44%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別上揚0.88%及0.82%。CCL(大型單位)報170.78點，按周升0.39%，連升2周共1.85%。
港九樓價齊升2周後回軟
四區樓價本周呈二升二跌，各自反覆。新界西CCL_Mass報152.59點，按周升1.74%，連跌3周後回升。新界東CCL_Mass報177.17點，按周增0.78%，終止2周連跌。港島CCL_Mass報169.69點，按周跌0.46%。九龍CCL_Mass報159.67點，按周跌0.34%。港九市區樓價齊升2周後回軟。
以2023年計，CCL累增5.52%，CCL Mass上揚6.1%，CCL(中小型單位)升6.22%，CCL(大型單位)走高2.47%。港島及九龍分別增8.85%及5.9%，新界東漲4.21%，新界西升4.93%。
53%屋苑本周呎價按月跌 港運城挫逾8%
138個成分屋苑中，有約53%或73個屋苑本周調整實用呎價按月下跌。跌幅較大屋苑包括北角港運城，下滑8.3%；元朗采葉庭跌近8%；奧運站帝峰．皇殿挫7.6%。升幅較大屋苑有薄扶林碧瑤灣，上揚13.8%；東涌藍天海岸升10.5%；大埔太湖花園亦漲9%。
今天(11日)公布的指數，根據今年7月31日至8月6日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在今年7月17日至7月23日簽臨時買賣合約，是今年7月7日政府放寬物業按揭成數後第2周，以及7月27日美國加息0.25厘和本地主要銀行加息0.125厘之前1周的市況。