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地產
2024-11-01 17:02:56

CCL連升3周後回軟 按周微跌0.04% 一區樓價創8年新低｜樓價走勢

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CCL連升3周後回軟 按周微跌0.04% 一區樓價創8年新低｜樓價走勢

CCL連升3周後回軟 按周微跌0.04% 一區樓價創8年新低｜樓價走勢

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二手樓價表現反覆，仍等待利好消息後有突破。中原城市領先指數CCL最新報136.87點，按周微跌0.04%，是108日港股急跌，109日黃竹坑港島南岸Blue Coast II公布首張價單128伙，1012日啟德天璽‧天第1期次輪238伙沽清當周的市況。恒生指數大幅波動，CCL連升3周後回軟，指數連續5周於136點上下爭持，最高136.92點，最低135.86點。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓價在低位反覆回穩，但回升動力暫不算十分明顯，相信短期CCL仍於135137點之間窄幅徘徊。展望11月初美國總統大選及聯儲局議息結果公布後，樓價走勢或會有突破。

CCL仍處逾8年低位

楊明儀續指，CCL繼續處於逾8年低位，重返20169月中時水平，2024年暫時累跌7.02%。指數較20218191.34點歷史高位跌28.47%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌4.30%，較20249月美國減息前的低位135.86點升0.74%1029日市建局九龍城啟德道／沙浦道發展計劃項目流標，沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的住宅地皮以逾10.2億元批出，112日啟德DOUBLE COAST I首輪價單推售58伙，對本地二手樓價的影響將於11月下旬公CCL才開始反映。

CCL連升3周後回軟 按周微跌0.04% 一區樓價創8年新低｜樓價走勢

CCL繼續處於逾8年低位，重返2016年9月中時水平，2024年暫時累跌7.02%。

新界西連跌兩周共2.36%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass137.49點，按周跌0.34%CCL(中小型單位)136.16點，按周跌0.23%CCL MassCCL(中小型單位)同樣連升3周後回軟，指數齊於20168月底水平徘徊。CCL(大型單位)140.39點，按周升0.86%，結束2周連跌，但指數仍為20169月底後次低。

四區樓價二升二跌。新界西CCL_Mass124.79點，按周跌2.32%，連跌2周共2.36%，指數創201610月初後的逾8年新低。港島CCL_Mass134.44點，按周跌1.43%。九龍CCL_Mass136.30點，按周升0.79%，連升3周共2.81%。新界東CCL_Mass150.74點，按周升1.54%，連升2周共2.22%。港島、九龍及新界東指數，分別於20165月底、9月底及12月中水平徘徊。

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CCL連升3周後回軟 按周微跌0.04% 一區樓價創8年新低｜樓價走勢

四區樓價二升二跌。

兩區跌破大市

2024年八大樓價指數計，新界西累跌9.57%CCL(大型單位)8.42%，港島跌7.71%CCL7.02%CCL(中小型單位)6.73%CCL Mass6.66%，新界東跌6.55%，九龍跌3.87%

今天(1)公布的指數，根據20241021日至1027日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2024107日至1013日簽臨時買賣合約，是108日港股急跌，109日黃竹坑港島南岸Blue Coast II公布首張價單128伙，1012日啟德天璽‧天第1期次輪238伙沽清當周的市況。

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