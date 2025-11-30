CCL連升3周 見近一年半新高 年內樓價升幅擴大至4.23%｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報143.46點，按周升0.68%。CCL連升3周共2.22%，向上升穿143.02點目標，高出0.31%，創2024年6月初後、近一年半(約76周)新高。樓價已經成功擺脫近兩年的三個低位，分別是2025年3月《財政預算案》前低位134.89點、2024年9月首次減息前低位135.86點及2024年3月撤辣前低位143.02點。樓價升勢持續，業主心態轉強，收窄議價空間及部份反價，買家需時適應，料今年底CCL企穩143點水平。 楊明儀表示，今年5月拆息回落，樓價見底回升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升6.14%，2025年樓價暫時累升4.23%。指數較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升6.35%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升5.59%，較2021年8月191.34點歷史高位跌25.02%。11月26日房委會綠置居2024開始揀樓，27日油塘新盤「柏景峰」次輪150伙及佐敦新盤「瑧爾」全盤63伙順延發售，28日長沙灣新盤「幸薈」60伙價單順延發售，對本地二手樓價的影響將於今年12月下旬公布的CCL才開始反映。

四區樓價三升一跌 新界西急漲 3.7% 四區樓價連續2周呈「三升一跌」局面。當中新界西CCL_Mass報135.17點，按周急漲3.7%，升幅為2007年4月中後971周、逾18年以來最大，連跌2周後反彈，指數創2024年5月初後81周新高。新界東CCL_Mass報156.57點，按周上揚1.18%，連升2周共2.07%，指數創2024年5月中後80周第4高。九龍CCL_Mass報143.39點，按周升0.53%，連升3周共3.49%，指數創2024年5月底後78周新高。至於港島CCL_Mass報139.84點，按周跌2.28%，終止2周連升。 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.90點，按周漲0.69%，指數創2024年5月中後80周新高。CCL(中小型單位)報143.64點，按周上揚0.88%，指數創2024年6月初後76周新高。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別累漲2.24%及2.30%。CCL(大型單位)報142.52點，按周挫0.3%，連升2周後回軟，指數仍為2024年12月中後49周次高。